Bilder vom rein elektrischen ID. BUGGY von Volkswagen

Bereits im Vorfeld des 89. Genfer Automobilsalons wurde die Rückkehr einer Ikone in Form des Volkswagen ID. BUGGY groß angekündigt. Am Stand des Autoherstellers aus Wolfsburg war das in leuchtendem Grün und dezentem Grau gestaltete Fahrzeug dementsprechend auch einer der Hingucker. Leider handelt es sich bei der Neuauflage des Strand-Buggys als rein batteriebetriebenes Elektroauto aber vorerst nur um eine Studie.

Foto: Friso Gentsch / Volkswagen

Der ID. BUGGY zeigt dabei die Möglichkeiten und das Potential, welche der Modulare E-Antrieb-Baukasten (MEB) der Marke Volkswagen bietet. Sowohl Größe des Fahrzeugs wie auch der Batterie sowie Antrieb und Leistung sind dabei frei skalierbar, so dass vom Kompaktfahrzeug über das SUV bis zum eben zum exotischen Buggy die verschiedendsten Fahrzeugmodelle möglich sind.

Foto: Friso Gentsch / Volkswagen

Das puristische Design der vollelektrischen Studie ist eine moderne Interpretation der populären US-Strandbuggys der 60er und 70er Jahre. Damals bildete das Käfer-Chassis die Grundlage, heute eben der Baukasten MEB für Elektrofahrzeuge.

Foto: Friso Gentsch / Volkswagen