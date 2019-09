ABT e-Caddy: Die elektrische Alternative zum Diesel-Nutzfahrzeug

3.0

Von Werk aus ist der Volkswagen Caddy traditionell mit einem Dieselmotor ausgestattet, daneben bietet der Auto- und Nutzfahrzeughersteller aus Wolfsburg aber auch die 1.4 Liter TGI Motorisierung für die Nutzung von Erdgas (CNG) als Kraftstoff an. Wer (zumindest lokal) vollständig auf Emissionen verzichten will, der wird im komplett elektrisch betriebenen ABT e-Caddy fündig, der auf der IAA 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Foto: ABT Sportsline GmbH

Das Unternehmen, das sich auf den Umbau von Dieselmodellen zu Elektrofahrzeugen, Motorrennsport und Fahrzeugtuning für Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns spezialisiert hat, präsentierte mit dem neuen ABT e-Caddy einen umweltfreundlichen Allrounder. Ausgestattet mit fünf Sitzen oder bis zu 4,2 m³ Laderaum ist der e-Caddy für eine Vielzahl von Einsatzbereichen geeignet und ist auch in jeder städtischen Umweltzone willkommen. Einen Auspuff aus dem dreckige Abgase entströmen gibt es bei ihm schließlich nicht.

Für den Antrieb des ABT e-Caddy sorgt ein leistungsstarken Elektromotor mit 82 kW (111 PS) und 200 Nm. Als Höchstgeschwindigkeit sind voll autobahntaugliche 120 km/h möglich und die Hochvoltbatterie mit einer Kapazität von 37,4 kWh soll nach dem vorläufigen Stand der Entwicklung eine Reichweite garantieren, die so groß sein wird, dass man entspannt den ganzen Tag kreuz und quer durch die Stadt navigieren kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob es im Nutzfahrzeug als Handwerker von Kunde zu Kunde geht, der e-Caddy als Taxi im Nahverkehr oder privates Familienfahrzeug eingesetzt wird. Und sollte der Strom zur Neige gehen, ist für eine fast komplette Aufladung des Akkus an einem CCS-Schnelllader eine Ladezeit im Bereich von nur etwa einer Stunde geplant – nach der Mittagspause kann es also direkt weitergehen.