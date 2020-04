Best of the Best: Honda e mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet

Das Elektroauto Honda e ist auf jeden Fall ein echter Hingucker und zu Preisen ab 33.850 Euro (UVP des Herstellers) erhältlich. Für sein bahnbrechendes Produktdesign – einem gelungenen Mix aus retro und futuristischem Look – wurde das E-Auto nun als „Best of the Best“ in der Kategorie Automobile mit einem der renommierten Red Dot Design Awards 2020 ausgezeichnet.

Bild: Honda

Über die höchste Ehrung des jährlich ausgelobten Designwettbewerbs, mit dem das beste Produkt der jeweiligen Kategorie geschmückt wird, freut sich dementsprechend auch Makoto Iwaki, Executive Creative Directorbei Honda: „Diese renommierten Auszeichnungen rücken die visionären und talentierten Designer von Honda ins Rampenlicht. Der Honda e ist eines der außergewöhnlichsten Beispiele für zeitgenössisches Automobildesign der vergangenen Jahre und hat die Auszeichnung ‚Best of the Best‘ absolut verdient.„

Der Honda e, der auf dem Konzeptfahrzeug Honda Urban EV basiert, das erstmals auf der IAA 2017 in Frankfurt am Main präsentiert wurde, bietet ein vollelektrisches Fahrerlebnis insbesondere für das urbane Umfeld. Gefahren wird das Elektroauto mit nur einem einzigen Pedal und der kräftige Elektromotor bringt je nach Version 136 PS (Honda e) bzw. 154 PS (Honda e Advance) bei einem Drehmoment von 315 Nm auf die Strasse. Der Stromverbrauch ist mit 18 bis 20 kWh pro 100 Kilometer angegeben und mit der 35 kWh Litium-Ionen-Batterie sollen somit bis zu ca. 200 Kilometer Reichweite möglich sein. Ein modernstes Infotainment sowie Komfortfeatures wie etwa eine Sitzheizung vorne, ein schlüsselloses Zugangssystem oder kamerabsierte Aussenspiegel sind dabei serienmäßig an Bord.