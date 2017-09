Honda Urban EV Concept – Elektroauto wird auf der IAA gezeigt 5 - 1 Mal Mal

Auf der IAA 2017 in Frankfurt am Main hat Honda die künftige Elektrifizierung aller Modelle in Europa angekündigt und mit dem Honda Urban EV Concept zudem den Prototypen eines rein batteriebetriebenen Elektroautos vorgestellt. Dabei handelt es sich nach Unternehmensangaben nur nicht um eine reine Studie, sondern ein solches E-Auto soll innerhalb der nächsten zwei Jahre gebaut wrden. Takahiro Hachigo, CEO der Honda Motor Co. Ltd erklärte diesbezüglich: „Dies ist keine Vision einer weit entfernten Zukunft, ein Serienmodell dieses Fahrzeugs wird bereits im Jahr 2019 in Europa erhältlich sein.“



Design des Honda Urban EV Concept

Das Design der Fahrzeugstudie zeigt einen modernen kleinen Cityflitzer, der knapp 10 cm kürzer als der aktuelle Honda Jazz ist. Auf auffällig weissen und großen Felgen kommt es mit niedrigen und breiten Proportionen daher, die ihm einen sportlichen und doch elegant-schlichten Look geben. Das Honda Logo ist blau beleuchtet ganz prominent in der Mitte des schwarzen Streifens zwischen den Frontscheinwerfern platziert. Dieser Bereich ist dabei ein Display, auf dem sich interaktive Nachrichten in mehreren Sprachen anzeigen lassen, darunter Grüße, Hinweise für andere Verkehrsteilnehmer oder Ladestatusinformationen.

Eine weitere Besonderheit sind die hinten angeschlagenen Fahrzeugtüren, die somit einen besonders bequemen und einfachen Einstieg gewährleisten sollen. Der Fahrer soll aufgrund schlanker A-Säulen sowie einer breiten Frontscheibe eine besonders gute Außensicht haben, neben ihm finden zudem ein Beifahrer und zwei Passagiere auf der Rückbank Platz. Das Armaturenbrett des Honda Urban EV Concept wird von einem riesigen Display dominiert, das sich sogar bis in die Türen erstreckt. Auf dem Hauptfeld sind Informationen zum Fahrzeug und zum Batteriestatus zu finden, die verlängerten Türbildschirme dienen hingegen in Kombination mit Digitalkameras als Seitenspiegel.

Der elektrische Ladekabelanschluss befindet sich unter der Motorhaube, weitere technische Angaben wurden von Honda bisher leider nicht gemacht. Da es sich erst einmal nur um eine Fahrzeugstudie handelt, gibt es keine Angaben zu Leistung, Stromverbrauch und Reichweite.

