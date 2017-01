Modelljahr 2017 des VW Golf GTE mit Plug-In-Hybridantrieb ist bestellbar

Jetzt bewerten!

Bereits im November 2016 wurde der überarbeitete VW Golf des Modelljahrs 2017 vorgestellt. Seit 2012 ist das Erfolgsmodell der Wolfsburger bereits in der siebten Generation unterwegs und optisch beinhaltet das Facelift wohl auch aufgrund des durchschlagenden Erfolgs nur wenige Kosmetik. Nun ist das 2017er Modell auch als Plug-In-Hybrid Variante in Form des VW Golf GTE bestellbar. Markante Designelemente wie zum Beispiel die Winglets in der Frontschürze sind im charakteristischen Blau gehalten. Darüber hinaus unterstreichen die neuen und ebenfalls serienmäßigen LED-Scheinwerfer des GTE die Dynamik des effizienten Volkswagen.



Foto: Volkswagen

Mit dem neuen Golf GTE bringt Volkswagen die aktualisierte Version des besonders sparsamen Plug-In-Hybrid auf den Markt, der wie sein Vorgänger eine größtmögliche Alltagstauglichkeit und Reichweite mit der Möglichkeit des rein elektrischen Fahrens kombiniert. Gerade im Stadtverkehr wo Abgase die Gesundheit der Menschen besonders gefährden, lässt er sich bis zu 50 Kilometer weit rein elektrisch fahren. Mit zusätzlich voll aufgefülltem Tank liegt die Gesamtreichweite gleichzeitig bei rund 880 Kilometern.

Flexibilität und emissionsfreies Fahren sind aber nicht die beiden einzigen Faktoren, die der Golf GTE miteinander verbinden soll. Zugleich soll er Nachhaltigkeit auch mit viel Fahrspaß in Einklang bringen, wofür vor allem der leistungsstarke Antrieb sorgt. Dieser besteht aus einem 1.4 Liter-TSI mit 110 kW (150 PS) und einem 75 kW (102 PS) starken Elektromotor sowie einem speziell für Hybridmodelle entwickelten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe.