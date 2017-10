BMW i3 und BMW 225xe Active Tourer für den Fuhrpark des Düsseldorfer Airport Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Die großen Flughäfen in Deutschland setzen bei ihren Fuhrparks vermehrt auf Elektro- und Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge, die für die Airports Berlin, Hamburg und München bereits aus dem Hause BMW stammen. Auch in den Fuhrpark des Düsseldorfer Airports wurden bereits zehn BMW i3 integriert, die im Laufe des Jahres um zusätzliche 18 BMW 225xe iPerformance Active Tourer ergänzt werden sollen. Die (teil)elektrsich angetriebenen Autos sollen einen kleinen Teil dazu beitragen, dass der Betrieb des Flughafens nachhaltiger wird.



Foto: BMW Group

Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens, erklärt in diesem Zusammenhang: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2020 rund 30 Fahrzeuge auf alternative Antriebe umzustellen. Mit den neuen Fahrzeugen von BMW werden wir das Ziel voraussichtlich frühzeitiger erreichen. Das ist ein tolles Signal für den Ausbau der Elektromobilität am Airport.“

Die neuen, elektrifizierten Fahrzeuge von BMW werden dabei sowohl für Kurzstrecken auf dem Flughafengelände eingesetzt werden, wie auch für längere Dienstfahrten über größerer Distanzen. Für letztere eignet sich der BMW 225xe iPerformance Active Tourer dank des Plug-In-Hybridantriebs ganz besonders gut, denn wenn die Akkus für das Fahren mit reinem Elektroantrieb leer sind, springt der Verbrennungsmotor ein und macht einen Ladestopp somit unnötig.

Aber auch mit dem neuen BMW i3 ist inzwischen eine in den allermeisten Fällen ausreichende Alltagsreichweite möglich. Laut Herstellerangaben beträgt diese bis zu 200 Kilometern und an einer Schnellladestation lassen sich die Batterien zudem in nur 39 Minuten aufladen.