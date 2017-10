Toyota Fine-Comfort Ride: Neues Konzeptfahrzeug mit Brennstoffzelle Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Auf der diesjährigen Tokyo Motor Show, die vom 25. Oktober bis 5. November 2017 ihre Pforten öffnen wird, dürfte die Brennstoffzellen-Studie „Fine-Comfort Ride“ der Blickfang am Stand der Toyota Motor Corporation (TMC) sein. Das 4,83 Meter lange, 1,95 Meter breite und 1,65 Meter hohe Auto gibt einen Ausblick auf zukünftige Generationen von Luxuslimousinen in einer Gesellschaft, die vor allem auf erneuerbaren Energien basiert und möglichst wenig Emissionen verursacht. Das mit Wasserstoff betankbare Fahrzeug verfügt dabei über ein variables Layout, das eigens für mittels Wasserstoff und Brennstoffzelle rein elektrisch angetrieben Autos entworfen wurde.



Foto: Toyota

Der lange Radstand von 3,45 Metern sowie eine rautenförmige Fahrgastzelle , die von der Front bis zur Mitte des Fahrzeugs gleichmäßig breit ist und zum Heck hin schmaler wird, sorgen für einen maximalen Platz in der ersten und zweiten Sitzreihe, die aus bequemen und drehbaren Einzelsitzen bestehen. Im Fonds der Limousine befindet sich zudem eine weitere Sitzbank für zwei weitere Fahrgäste. Gleichzeitig sorgt die besondere Form für eine besonders gute Aerodynamik und damit einen möglichst geringen Verbrauch.

Angetrieben wird die Studie von Elektromotoren in den weit außen angebrachten Rädern, der für den Antrieb benötigte Strom wird in einer Brennstoffzelle direkt an Bord produziert. Der Toyota Fine-Comfort Ride dank dieser Technologie eine große Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern nach japanischem Testzyklus und kann gleichzeitig in nur drei Minuten wie ein herkömmlicher Benziner oder Diesel aufgetankt werden – allerdings mit Wasserstoff. Dementsprechend kommen aus dem Aupuff keinerlei Abgase außer reinem Wasserstoff. Durch eine spezielle Abdeckung des Unterbodens wird zudem eine hohe Fahrstabilität und Laufruhe erreicht, die einer Luxuslimousine angemessen ist.

Weitere Bilder vom Toyota Fine-Comfort Ride



Bild: Toyota



Bild: Toyota



Bild: Toyota



Bild: Toyota