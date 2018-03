Erste Bilder vom komplett neu designten Toyota RAV4 Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Am heutigen 28. März 2018 feiert der neue Toyota RAV4 seine Weltpremiere auf der New York International Auto Show. Es handelt sich dabei bereits um die 5. Generation des erstmals im Sommer 1994 vorgestellten Fahrzeugs und nach wie vor soll er ein waschechtes SUV sein. Gleichzeitig soll er aber enorme Fortschritte hinsichtlich Antrieb, Fahrdynamik, intelligenter Sicherheitssysteme und Qualität bieten.



Bild: Toyota

Die ersten Bilder des SUV wurden inzwischen vom Autohersteller veröffentlicht und zeigen ein deutlich markanter deigntes Auto mit breiterem Erscheinungsbild, kantigeren Linien und einer größeren Bodenfreiheit. Gewachsen ist der Toyota RAV4 dabei kaum, denn mit einer Länge von 4,6 Metern unterscheidet er sich nur geringfügig vom aktuellen Modell und auch in der Breite ist er nur um einen Zentimeter auf 1,855 Meter gewachsen. Der Radstand wurde um 3 Zentimeter verlängert, während die Überhänge vorne und hinten reduziert wurden.

Trotz des robusten Auftritts wendet sich der neue RAV4 wieder wie gewohnt an Familien und nicht an echte Offroad-Fahrer. Dementsprechend wichtig war den Entwicklern der Komfort in einem geräumigeren Fahrgastraum sowie eine erneute Vergrößerung des Gepäckraum. Mit klappbaren Rücksitzen und einem doppelten Ladeboden ist er zudem vielseitig nutzbar – ganz gleich ob zum Shoppen, beim Sport oder größeren Ausflügen und der Fahrt in den Urlaub.

Bei den Antriebsvarianten wird selbstverständlich auch wieder ein Hybrid im Angebot sein, wobei dieses vielleicht in Zukunft sogar noch erweitert wird. Den Anfang macht in diesem bereich der kommende, neue Toyota Auris, der erstmals mit zwei verschiedenen Hybrid-Antrieben erhältlich sein wird.

Weitere Bilder vom neuen Toyota RAV4



Bild: Toyota



Bild: Toyota



Bild: Toyota



Bild: Toyota