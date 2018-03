Neuer Toyota Auris kommt erstmals mit zwei Hybridantriebs-Varianten Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Angesehen von großen Geländewagen, Pick-Ups und Nutzfahrzeugen wird der japanische Autohersteller Toyota den Einsatz von Dieselmotoren in allen neuen Pkw-Modellen in Zukunft einstellen. Stattdessen wird das Angebot am immer beliebter werdenden Hybridantrieb weiter ausgebaut und den Anfang wird die dritte Modellgeneration des kompakten Toyota Auris machen. Hier werden dann erstmals zwei verschiedene Hybridantriebs-Varianten angeboten werden.



Bisher ist der Auris mit einem Hybridantrieb erhältlich, der einen Elektromotor mit einem 1.8 Liter Benzinmotor kombiniert . Zusammen stellt das System eine Leistung von 100 kW (136 PS) zur Verfügung, bei einem kombinierten Benzinverbrauch von gerade einmal 3,6 Litern auf 100 Kilometer und CO2-Emissionen von 82 g/km. Als Teil der Toyota-Strategie für elektrifizierte Fahrzeuge wird dieses Antriebssystem um eine weitere Hybrid-Variante ergänzt. In dieser wird neben dem Elektromotor ein noch kraftvollerer 2.0 Liter Benzinmotor zum Einsatz kommen um so für noch stärkere Fahrleistungen zu sorgen..