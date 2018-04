Testfahrten mit dem BYTON Concept Elektroauto Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Im Jahr 2019 soll das erste Modell des neuen Autoherstellers BYTON auf den Markt kommen. Bei dem zu Startpreisen ab 45.000 US-Dollar geplanten Fahrzeug handelt es sich nicht einfach nur um ein neues Elektroauto, sondern um ein sogenanntes „Smart Device“ der nächsten Generation. Dementsprechend dominiert im Innenraum ein riesiger Touchscreen-Monitor mit 125 x 25 cm Abmessungen das Armaturenbrett, über den Fahrer und Beifahrer kontinuierlich mit der virtuellen Welt verbunden sind. Am Firmensitz in China hatten Testfahrer bereits die Möglichkeit, das ausssergewöhnliche SUV mit Elektroantrieb zur Probe zu fahren und die Eindrücke im Video zu teilen.

Das stattliche BYTON Concept mit einer Länge von 4,85 Metern bei einem Radstand von fast 2,95 Metern soll ab dem nächsten Jahr in zwei Antriebsversionen produziert werden. Das Serienmodell wird dann entweder mit Frontantrieb und 200 kW Leistung oder mit Allradantrieb und 350 kW erhältlich sein. In der Version mit Frontantrieb soll die Reichweite dank 71 kwh Batterie rund 400 Kilometer betragen, im Top-Modell mit Allradantrieb und 95 kwh Akku sollen sogar bis zu 520 Kilometer Reichweite möglich sein. 80 Prozent der Batteriekapazität können zudem an Schnellladestationen in 30 Minuten nachgeladen werden.

Nach der Markteinführung in China zum Ende des Jahres 2019 soll das erste Elektroauto auf Basis des BYTON Concept in 2020 dann auch in den USA sowie auf europäischen Märkten angeboten werden.