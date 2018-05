Kia Niro EV kommt mit 450 Kilometern Reichweite 4 - 4 Mal Mal

Nach dem Kia Niro Hybrid wird die nächste Entwicklungsstufe das Modell mit reinem Elektroantrieb sein. Anfang des Monats hat der koreanische Autohersteller das E-Auto auf der „International Electric Vehicle Expo“ in der südkoreanischen Stadt Jeju erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Seine Europapremiere wird der lokal emissionsfrei fahrende, sportliche und vielseitige Crossover im Oktober auf dem Pariser Salon feiern. Zudem soll er bereits in der zweiten Jahreshälfte in Korea auf die Strasse rollen und in Europa und Deutschland ebenfalls noch in diesem Jahr zu den Händlern kommen.



Foto: obs/Kia Motors Deutschland GmbH

Der Kia Niro EV ist mit der nächsten Generation des Elektroantriebs des Autoherstellers ausgestattet, der vor allem eine vergleichsweise hohe Reichweite bietet. Ausgestattet mit kleinerem 39,2 kWh Akku, soll er bis zum nächsten Ladestopp bis zu 300 Kilometer weit fahren können, mit der großen 64 kWh starken Lithium-Polymer-Batterie sind es nach Angaben von Kia Motors sogar mehr als 450 Kilometer Reichweite . Die Werte wurden nach dem neuen Testzyklus WLTP ermittelt.

Rein optisch unterscheidet sich der Niro EV nicht nur durch den fehlenden Auspuff von der Hybrid-Version, sondern vor allem auf durch die speziell gestaltete Front, die ein wenig an die des bereits 2014 vorgestellten Kia Soul EV erinnert. Insgesamt stammt auch dieses Design von den Kia-Designzentren in Kalifornien und Namyang (Korea). Zu den charakteristischen Designelementen gehören der Kühlergrill, der Lufteinlass und das pfeilförmige LED-Tagfahrlicht. Der neue Elektro-Kia verbindet die praktischen Vorzüge und den ästhetischen Reiz eines kompakten Crossover mit einer aerodynamischen Karosserie und elegant geformten Karosserieoberflächen. Die dynamische Fenstergrafik, die kraftvolle Schulterlinie und die muskulös wirkenden Radhäuser sind prägende Merkmale der Seitenansicht.

Genaue technische Informationen zu Motor und Leistung des kommenden Elektro-Crossover liegen noch nicht vor, der Stromverbrauch des Kia Niro EV mit 64-kWh-Batterie wird aber mit 13,9 kWh auf 100 Kilometer angegeben. Der Stromverbrauch mit 39-kWh-Batterie liegt mit kombinierten 14,3 kWh auf 100 Kilometern etwas höher.