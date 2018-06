Bereits mehr als 5.000 Reservierungen für das Elektroauto von Sono Motors 5 - 1 Mal Mal

Nachdem bereits das schwedische Jungunternehmen Uniti ein riesiges Interesse an seinem Uniti One Elektroauto vermelden konnte, darf sich nun auch die in München beheimatete Sono Motors GmbH über einen gigantischen Anklang freuen. Gerade einmal zehn Monate nach der Präsentation des ersten Prototypen sind bereits Reservierung von mehr als 5.000 Fahrzeugen des innovativen Elektroautos Sion eingegangen. Das Unternehmen gab in diesem Zusammenhang auch bekannt, dass für jedes dieser Fahrzeuge bereits Anzahlungen geleistet wurden und mehrere hundert Autos sogar bereits jetzt vollständig bezahlt seien. Der derzeitige Stand der Reservierungen würde einem Umsatz von über 100 Millionen Euro entsprechen.



Foto: Sono Motors

Mit der großen Anzahl an Reservierungen wurde ein Etappenziel auf dem Weg hin zum Produktionsstart erreicht, der für das zweite Halbjahr 2019 in Kooperation mit einem europäischen Auftragsfertiger geplant ist. „Für uns ist dies einer der bedeutendsten Momente, seit der Gründung des Unternehmens. Wir sind unserer Vision, aktiv Lösungen zu entwickeln, um durch Elektromobilität unabhängiger von der Ressource Erdöl zu werden, einen entscheidenden Schritt näher gekommen“, freut sich Laurin Hahn, CEO und Co-Gründer des Unternehmens. „Wir wollen die Elektromobilität allen zugänglich machen und den Besitzern des Sion ermöglichen, Energie selbst zu erzeugen.“ Dies funktioniert über die Integration von Solarmodulen in die Karosserie, mit der durch saubere Sonnenenergie neben dem Laden an Steckdose oder Ladestation zusätzliche Reichweite generiert werden kann.

„Der Sion steht für ein völlig neues Mobilitätskonzept“, ergänzt deshalb auch Jona Christians, CEO und Mitgründer von Sono Motors. „Die Kombination aus Elektro- und Solarfahrzeug ist in dieser Form einzigartig. Darüber hinaus war es unser klares Ziel, den Sion durch ergänzende Mobilitätssysteme besonders effizient und nachhaltig zu gestalten. So kann das Auto jederzeit als mobiler Stromspeicher genutzt werden und über eine bidirektionale Ladefunktion Strom nicht nur aufnehmen, sondern auch abgeben. Eine speziell entwickelte App wird die Möglichkeit bieten, sowohl Fahrzeug als auch Batteriestrom mit anderen zu teilen sowie Mitfahrgelegenheiten zu organisieren und abzuwickeln.“

Die Reservierungen für den Sion von Sono Motors stammen aus über 30 Ländern der Welt. Etwas mehr als 80 Prozent von ihnen kommen allerdings aus den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz. Überzeugen konnten sich Interessierte im Rahmen der großen Sion Probefahrten-Tour von Mitte Mai bis zum 19. Juni 2018 in verschiedenen deutschen Städten. Neben der Bundesrepublik werden aber auch Stopps in vielen weiteren europäischen Städten gemacht. Laut Angaben von Sono Motors haben mehr als 10.000 Menschen die Möglichkeit dieser Probefahrten genutzt.