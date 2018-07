18.000 Neuzulassungen des Nissan Leaf im ersten Halbjahr 2018 in Europa

18.000 Neuzulassungen des Nissan Leaf im ersten Halbjahr 2018 in Europa Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Die zweite Generation des Nissan Leaf verbindet den zukunftsweisenden Elektroantrieb mit einem dynamischeren Design und fortschrittlichen Sicherheits- und Komforttechnologien. Kein Wunder also, dass er auch im ersten Halbjahr 2018 erneut das meistverkaufte Elektroauto Europas ist. Von Januar bis Juni diesen Jahres wurden bereits mehr als 18.000 Einheiten des kompakten Elektro-Pkw zugelassen, davon etwa 900 in Deutschland. Viele weitere werden in den kommenden Monaten hinzukommen, denn seit seiner ersten Vorstellung im Oktober 2017 sind bei dem japanischen Elektroauto-Pionier mehr als 37.000 Bestellungen für den Leaf eingegangen. Knapp jede zehnte davon kam aus Deutschland.



Foto: Nissan

Weltweit gesehen läuft es für den Nissan Leaf sogar noch viel besser, schließlich darf er sich auch unangefochten mit dem Titel „Meistverkauftes Elektroauto“ schmücken. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2010 wurden weltweit mehr als 340.000 Fahrzeuge verkauft und auch der 100.000 abgesetzte Leaf in Europa wurde bereits gefeiert.

Mit der Neuauflage dürfte der Nissan Leaf weitere Autofahrer überzeugen: Mit der auf 40 kWh vergrößerten Lithium-Ionen-Batterie kommt das rein batteriebetriebene E-Auto schließlich bis zu 270 Kilometer weit (laut neuem WLTP-Zyklus), was für die meisten Autofahrer auch über den Alltagsbetrieb hinaus reicht. Zudem überzeugt er mit einer Reihe innovativer Features wie dem e-Pedal, dem ProPILOT zum teilautomatisierten Fahren im einspurigen Autobahnverkehr und dem ProPILOT Park, der den Leaf selbstständig in die Parklücke manövriert.



Foto: Nissan

Gareth Dunsmore, Direktor Elektrofahrzeuge bei Nissan Europe, ist sich deshalb auch ganz sicher: „Das Momentum gehört den Elektroautos. Der neue Leaf verändert mit Technologien wie dem e-Pedal, mit dem bis zu 90 Prozent der Bremsaktionen durchgeführt werden können, das Fahren und überzeugt immer mehr Kunden von den Vorzügen elektrischer Mobilität.“