Nissan feiert den 100.000sten verkauften Leaf in Europa

Insgesamt gelten Deutschland und die meisten anderen Länder in Europa nicht gerade als Vorreiter bei rein elektrisch angetriebenen Autos, der Nissan Leaf kann aber auch hier immer mehr Autofahrer überzeugen. Mit dem 100.000sten verkauften Nissan Leaf wurde jüngst ein weiterer Meilenstein für die Elektromobilität erreicht. In diesen enthalten sind bereits 37.000 Fahrzeuge des neuen, reichweitenstärkeren und stylischeren Leaf enthalten, der zu Beginn des Jahres 2018 eingeführt wurde. Mit ihm zieht das Tempo vor allem rasant an: Aktuell wird in Europa alle zehn Minuten ein Fahrzeug des meistverkauften Elektroautos der Welt gekauft.



Foto: Nissan

Über das 100.000ste Jubiläumsmodell durfte sich Susana de Mena aus Madrid freuen, die sich davon sehr begeistert zeigt: „Seit zwei Jahren suche ich nach einem Elektroauto. Als ich den neuen Leaf sah, wusste ich, dass er perfekt passt. Qualität, Preis und Spezifikationen sind beispiellos – da sind mein Mann und ich uns einig. Der Schutz der Umwelt ist uns sehr wichtig, deswegen wollten wir unbedingt auf den Elektroantrieb umsteigen. Zugleich können wir mit einem Elektroauto auch in Zukunft in das Stadtzentrum von Madrid fahren, während normale Autos von Fahrverboten betroffen sein können.“

Der neue Leaf ist das erste Nissan Modell in Europa, das mit den Technologien ProPILOT und ProPILOT Park für teilautomatisiertes Fahren und selbstständiges Einparken ausgestattet ist. Einzigartig ist außerdem das e-Pedal, das die Funktionen Beschleunigen, Verzögern und Anhalten in einem Pedal vereint.



Foto: Nissan

„Für uns ist es keine Überraschung, dass der Leaf das meistverkaufte Elektroauto der Welt ist“, zeigt sich Gareth Dunsmore, Direktor Elektrofahrzeuge bei Nissan Europe, deshalb auch ganz selbstbewusst. „Wir haben mehr Erfahrung im Elektroautomarkt als alle anderen Marken und sind stolz, den Kunden in Europa ein ebenso visionäres wie erschwingliches Fahrzeug anbieten zu können. In weniger als zehn Jahren haben wir das Elektroauto reif für den Massenmarkt gemacht. Dieser neue Meilenstein zeigt erneut, dass unsere Kunden von unserer Vision Nissan Intelligent Mobility überzeugt sind und an eine spannende und vernetzte Zukunft glauben.“

Insgesamt haben die europäischen Fahrer von Nissan Leaf E-Autos bislang mehr als zwei Milliarden Kilometer zurückgelegt. Neben der Einsparung von Abgasen und weniger Lärm-Emissionen ist dabei aber auch der Spaß nicht auf der Strecke geblieben: Die Zufriedenheitsrate der Leaf Kunden liegt bei 92 Prozent und damit höher als bei jedem anderen Nissan Modell.