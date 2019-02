Nissan LEAF war 2018 das meistverkaufte Elektroauto in Europa 5 - 1 Mal Mal

Weltweit ist er ohnehin das meistverkaufte E-Auto und Mitte 2018 wurde der 100.000ste verkaufte Nissan LEAF in Europa gefeiert. Auf das Gesamtjahr gesehen hat sich das kompakte Elektrofahrzeug ebenfalls sehr gut geschlagen und darf sich mit dem Titel „Meistverkauftes Elektroauto 2018 in Europa“ schmücken. Insgesamt haben sich von Januar bis Dezember 2018 exakt 40.699 Kunden für den Nissan LEAF entschieden , der im vergangenen Jahr bereits in zweiter Modellgeneration zu den Vertragspartnern rollte.

Foto: Nissan

Meistverkauftes E-Auto war er auch in seinem wichtigsten Einzelmarkt, in Norwegen, wo mit 12.303 abgesetzten Einheiten die meisten LEAF in Europa verkauft wurden. Die in Deutschland in 2018 neu zugelassenen 2.380 Fahrzeuge waren da schon deutlich weniger, doch auch hierzulande stiegen die Neuzulassungen von E-Autos insgesamt deutlich: In 2018 waren es bereits 36.062 Stromer, was einer Steigerung von 43,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

In 2019 sollen in Europa zwei neue Versionen des Stromers weitere Autokäufer von der lokal emissionsfreien Mobilität überzeugen: Der LEAF 3.ZERO und die LEAF e+ 3.ZERO Limited Edition. Ersterer basiert auf der Topausstattung Tekna und ist zu Preisen ab 40.300 Euro bestellbar. Begeistern soll er u.a. mit einem neuen Infotainment-System inklusive Acht-Zoll-Touchscreen, das Konnektivitätsdienste wie die Door-to-Door-Navigation ermöglicht, und zusätzlichen Personalisierungsmöglichkeiten auf. Das ab sofort zu Preisen ab 46.500 Euro bestellbare Topmodell e+ 3.ZERO bietet zudem deutliche fahrtechnische Verbesserungen. Dafür sorgt ein stärkerer 160 kW (217 PS) Elektromotor und eine größere 62-kWh-Batterie vor, die bis zu 385 Kilometer Reichweite bieten soll (Vorläufige Angabe). Die ersten Fahrzeuge mit 62 kWh rollen ab Sommer 2019 vom Band.

Auch weltweit bleibt der Nissan LEAF das meistverkaufte Elektroauto: Seit seiner Markteinführung im Jahr 2010 wurde es bereits mehr als 380.000 Mal verkauft.