Mercedes-Benz S 560 e: Neue Plug-In-Hybrid S-Klasse geht an den Start Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Bis immer leistungsfähigere Akkus und sinkende Preise die Elektromobilität für alle Anforderungen passend und für alle Autokäufer erschwinglich machen, sollen Plug-in-Hybride nach den Vorstellungen vieler Autohersteller eine ideale Übergangslösung sein. Schließlich bieten sie die Kombination der Vorteile des rein elektrischen Fahrens in der Stadt und der großen Reichweite dank des Verbrennungsmotors. Mercedes-Benz treibt den Ausbau der dritten Generation seiner Plug-in-Hybride unter dem Stichwort EQ Power voran und geht am heutigen 10. Oktober 2018 mit dem neuen Flagschiff in Form des Mercedes-Benz S 560 e an den Start. Bestellbar wird die elektrifizierte Luxuslimousine mit einer Systemlseistung von bis zu 350 kW (476 PS) ab Preisen von rund 114.317 Euro (inkl. MwSt.) sein.



Foto: Daimler AG / Mercedes-Benz

Beim Hybridantrieb des neuen S 560 e werden ein V6?Ottomotor mit 270 kW (367 PS) mit einem Elektromotor mit 90 kW Leistung kombiniert. Die für letzteren notwendige elektrische Energie wird in einer Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt (Li-NMC) mit 13,5 kWh und einer Zellkapazität von 37 Ah gespeichert und soll für bis zu 50 Kilometer rein elektrische Fahrstrecke reichen. Das hocheffiziente Batteriesystem stammt zudem erstmals von der 100?prozentigen Daimler-Tochter Deutsche ACCUMOTIVE.

Dem Fahrer stehen im ausschließlich mit langem Radstand erhältlichem Mercedes-Benz S 560 e vier Betriebsmodi und fünf wählbare Fahrprogramme zur Verfügung. Wird die Power beider Motoren genutzt, ist die Luxuslimousine ein echtes Kraftpaket und ermöglicht eine Beschleunigung von Null auf 100 km/h in nur 5 Sekunden sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h . Beim Elektromodus für Geschwindigkeiten bis knapp über 130 km/h bemüht sich die Steuerung, den Verbrenner möglichst wenig zu benutzen, und zugleich die Batterieladung bestmöglich für die Fahrtstrecke einzuteilen.