Das meistverkaufte Hybridauto der Welt erhält ein dynamischeres Design

Auf der LA Auto Show, die vom 30. November bis 9. Dezember 2018 im Los Angeles Convention Center ihre Pforten öffnet, wird am Stand von Toyota wohl wieder ein echtes Urgestein im Mittelpunkt stehen. Schließlich ist der Toyota Prius DER Vorreiter, wenn es um die Kombination von Benzin- und Elektroantrieb geht. In Japan kam er als erstes Großserienmodell mit Hybridantrieb bereits Ende 1997 auf den Markt und seit dem Jahr 2000 ist er auch in anderen Ländern in die Modellpalette des japanischen Autoherstellers aufgenommen worden. Inzwischen wurde er millionenfach verkauft, ist in der vierten Generation erhältlich und wird auf der amerikanischen Automesse nun als neues Facelift mit geschärftem Design seine Weltpremiere feiern.



Bild: Toyota

Von seiner generellen Form her weicht auch der neue Toyota Prius nicht ab, da die Karosserie vor allam auch hinsichtlich eines möglichst geringen cw-Werts so keilförmige entwickelt wurde. Mit nur 0,24 hatte der Prius der vierten Generation daher aucheinen der niedrigsten cw-Werte seiner Klasse. Beim neuen Design weichen die gezackten Scheinwerfer aber wieder und machen Platz zwei schlanke neue Scheinwerfer mit doppelten LED-Einheiten (Bi-Beam-LED), die das Sichtfeld vergrößern und die Sicherheit beim Fahren in der Dunkelheit verbessern. Ebenfalls in einem solch schmalen Design sind die dazu passsenden Rückleuchten gehalten, welche die vertikalen Lichter des Vorgängers ersetzen.

Durch den angehobenen Stoßfänger entsteht in der Seitenansicht eine fließende Linie, die dem Prius eine sportlichere Silhouette verleiht. Horizontale Linien an Front und Heck betonen außerdem den tiefen Schwerpunkt des Fahrzeugs und eine umgekehrte Trapezform an der Heckklappe auf Höhe des Kennzeichens unterstreicht den kraftvollen Charakter der besonders sparsamen und umweltfreundlichen Limousine. Erhältlich werden zudem zwei neue ausdrucksstarke Lackierungen in Form von Karmina rot metallic und reflex blau metallic sein.

Weitere Veränderungen sind im Innenraum zu erwarten. Toyota verspricht hier die die Anhebung auf ein neues Qualitätsniveau dank neuer, bequemerer Sitzpolster, einer vergrößerten induktiven Ladeschale für Smartphones, der Anzeige von Navigationshinweisen direkt im Head-up-Display und einem verbesserten Toyota Touch 2 Multimediasystem. Außerdem wurde die Anordung der Instrumente auf der Mittelkonsole und der Armaturentafel geändert, was einen verbesserten Bedienkomfort zur Folge haben soll.