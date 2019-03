MOIA: Größter elektrischer Ridesharing-Dienst Europas startet in Hamburg Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Nachdem der Testbetrieb des Ridesharing-Dienstes MOIA in Hamburg erfolgreich abgeschlossen wurde, wird am 15. April 2019 der öffentlichen Betrieb in der Hansestadt starten. Innerhalb von 12 Monaten soll dieser dann zum größten voll-elektrischen Ridesharing-Dienst Europas ausgebaut werden. Ab sofort kann man sich sowohl als echter Hamburger wie auch als Gast der Stadt für den Service anmelden. Zum Start verschenkt MOIA Gutscheine für Gratis-Touren : Die ersten 5.000 Interessenten, die bis zum 14. April 2019 die MOIA App herunterladen, sich anmelden und den Gutscheincode MOINMOIA in ihrer App aktivieren, erhalten eine Freifahrt.

Foto: MOIA

Hamburg ist für MOIA ein globales Leuchtturmprojekt. „Es ist die erste Millionenstadt, in der wir unser innovatives Angebot für eine umweltfreundliche, geteilte Mobilität auf die Straße bringen„, erklärt hierzu Ole Harms, CEO des Unternehmens. „Hier entwickeln und perfektionieren wir unser System, das wir von Hamburg aus in die Welt bringen wollen.“ COO Robert Henrich ergänzt: „Mit MOIA wird elektrisches Fahren für jeden verfügbar. Wir ergänzen das bestehende Mobilitätsangebot der Stadt und bieten eine attraktive Alternative zum eigenen PKW. Indem wir ähnliche Fahrten bündeln, erhöhen wir die Effizienz des Straßenverkehrs. Unser Ziel ist, Lärm, Stau und Luftverschmutzung zu reduzieren.„

Im Rahmen der Testphase, die im Januar diesen Jahres gestartet war, wurden bereits mehr als 20.000 Kilometer zurückgelegt. Dabei testete MOIA vor allem neu entwickelte Software-Komponenten, das Lademanagement und betriebliche Abläufe. Gleichzeitig kartierte MOIA mehrere tausend virtuelle Haltepunkte in der Zone, in der der Dienst verfügbar sein wird, die für einen einfachen und sicheren Ein- und Ausstieg der Fahrgäste prädestiniert sind. Über 400 Fahrerinnen und Fahrer sind bereits eingestellt und werden derzeit gezielt ausgebildet. Diese Zahl soll bis zum Jahresende 2019 in Hamburg auf 1.000 Beschäftigte anwachsen , darunter neben Fahr- und Betriebspersonal auch über 150 Personen im Bereich der IT-Entwicklung. MOIA wird damit dann auch zu den Top 100 Arbeitgebern der Stadt gehören.

Foto: MOIA