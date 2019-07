2020 kommender Jeep Renegade PHEV feierte seine Fahrpremiere auf der Strasse

Jetzt bewerten!

Auf dem Genfer Automobil-Salon im März 2019 feierten der Jeep Renegade und der Compass PHEV ihre Weltpremiere und Mitte Juni gab der erste Plug-in Hybrid von Jeep® nun auch sein internationales Debüt auf der Straße – und zwar während der Präsidenten-Parade in Turin. Bestaunen konnten Besucher dort das elektrifizierte Mini-SUV der Marke in Form des Jeep Renegade Plug-In Hybrid.

Foto: Jeep / FCA Fiat Chrysler Automobiles

Gestartet ist der Jeep® Renegade PHEV auf der Piazza Vittorio Veneto um dann von dort einen Stadtkurs zu fahren. Die für das vergleichsweise kleine Jeep-Fahrzeug hohe Systemleistung von bis zu 177 kW (240 PS) erreicht das Auto dank kombiniertem 1.3 Liter kleinem Benzinmotor in Kombination mit dem Elektromotor an der Hinterachse. Die Elektrifizierung verbessert dadurch auch die 4×4 Leistungsfähigkeit, da der E-Motor sein vom Stand weg hohes Drehmoment direkt auf die Hinterachse und somit die beiden Hinterräder überträgt. Die beiden Achsen können so getrennt voneinander gesteuert und das Drehmoment effektiver als bei einem mechanischen System geregelt werden.

Foto: Jeep / FCA Fiat Chrysler Automobiles

Im Jahr 2020 soll das elektrifizierte Modell dann auch auf den Markt kommen und die Eigenschaften Freiheit, Fahrspaß und mehr Nachhaltigkeit miteinander vereinen. Alltägliche Strecken bis zu 50 Kilometer sollen mit dem neuen Jeep® Renegade PHEV schließlich auch rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurückzulegen sein. Die elektrische Höchstgeschwindigkeit von rund 130 km/h reicht dabei auch für Fahrten außerhalb des Stadtverkehrs und die kombinierten CO2-Emissionen sollen lediglich bis zu 50 Gramm pro Kilometer betragen (Werte sind zum jetzigen Zeitpunkt noch Testwerte und nicht offiziell).