Audi A3 eTron Werbespot (Sponsored Video)

Während sich Autokäufer bei rein batteriebetriebenen Elektroautos nach wie vor eher zurückhaltend zeigen, haben die Neuzulassungen von Pkw mit Hybrid- oder Plug-In Hybridantrieb in den vergangenen Monaten und Jahren deutlich zugelegt. Hybridmodelle wie der Audi A3 Sportback e-tron, die an der Steckdose aufgeladen und streckenweise auch rein elektrisch fahren können, erhalten dabei aktuell natürlich auch die volle staatliche Umweltprämie in Höhe von 3.000 Euro. Zudem dürfte auch das überarbeitete und nun noch attraktivere Design inklusiver LED-Licht-Signatur die Kunden begeistern.

Als Plug-In Hybrid vereint der Audi A3 eTron dabei die Vorteile von Verbrennungs- und Elektromotor: Bis zu 50 Kilometer weit lässt sich das Auto rein elektrisch und damit auch völlig ohne Abgase bewegen. Die Höchstgeschwindigkeit im Elektromodus beträgt dabei 130 km/h. Dank der Kombination mit dem modernen 1.4 TFSI-Motor ist der Audi wie jeder andere Benziner aber auch uneingeschränkt langstreckentauglich.

Auch auf Fahrspaß müssen Fahrer des „grünen“ Audi Modells nicht verzichten. Zusammen leistet das Hybridsystem in der Spitze stolze 150 kW (204 PS) bei 350 Nm Gesamtdrehmoment. Den Sprint von Null auf 100 km/h schafft der Audi A3 Sportback e-tron damit in gerade einmal 7,6 Sekunden und auf der Autobahn ist erst bei 220 km/h Schluss. Dank des sofort zur Verfügung stehenden vollen Drehmoments liegen seine Stärken aber vor allem im Stadtverkehr mit seinen vielen Stopps und Starts.

Das Ladekonzept des Audi Plug-In Hybrids überzeugt dabei durch seine Vielfältigkeit: Die leistungsstarke 8,8 kW Lithium-Ionen-Batterie lässt sich innerhalb von rund 4 Stunden an jeder normalen Haushaltssteckdose aufladen, ebenso in etwa 2,5 Stunden Ladezeit an einer Industriesteckdose. Und für ein zusätzliches Plus an Sicherheit kann die heimische Elektroinstallation für A3 Sportback e- tron-Kunden auf Wunsch kostenfrei geprüft werden.