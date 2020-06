Renault erhöht die Kaufprämie für E-Autos und Plug-In Hybride auf bis zu 10.000 Euro

4 / 5 ( 1 vote )

Bereits im Januar 2020 hatte Renault mit einem Elektrobonus in Höhe von 6.000 Euro für seine Elektrofahrzeuge vorgelegt, vor etwa einer Woche wurde dieser für Privatkunden nun noch einmal deutlich erhöht. Wer einen neuen, rein elektrisch angetriebenen Renault ZOE kauft, darf sich über 10.000 Euro Renault Elektrobonus freuen, für den neuen Renault Captur Plug-in-Hybrid gibt es eine Prämie von 7.500 Euro.

Foto: Renault

In der 10.000 Euro-Kaufunterstützung beträgt der Anteil des französischen Autobauers nun 3.900 Euro, mit denen der gemäß Beschluss der Bundesregierung auf 6.100 Euro erhöhte Umweltbonus des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA-Prämie inkl. AVAS-Förderung) auf erhöht wird. Neben Käufern des Renault ZOE profitieren von der fünfstelligen Kaufprämie auch künftige Neubesitzer des elektrischen Renault Kangoo Z.E. – auch für ihn gibt es die 10.000-Euro-Prämie. Der 7.500-Euro-Bonus für den neuen, elektrifizierten Captur Plug-in-Hybrid setzt sich ebenfalls aus der BAFA-Förderung und der Renault Aufstockung zusammen.

Dank der höheren Kaufprämie dürfte der Renault ZOE, der bereits mehr als 200.000 Mal gebaut wurde, für noch mehr Käuferschichten eine interessante Alternative werden. Inklusive Batterie und abzüglich der 10.000 Euro Elektrobonus ist das E-Auto bereits ab 19.990 Euro (brutto) erhältlich. Wird die Batterie zu monatlichen Mietraten ab 74 Euro gemietet, liegt der Einstiegspreis nach Abzug des Elektrobonus sogar bei nur noch 11.900 Euro für den ZOE.

Foto: Renault

Der Elektrolieferwagen Renault Kangoo Z.E. wird ebenfalls noch einmal deutlich güstiger und ist mit der 10.000-Euro-Prämie und inklusive Batteriekauf jetzt bereits ab 18.575 Euro netto (22.105 Euro brutto) erhältlich.

An Autokäufer, denen eine noch größere Alltags- und Langstreckentauglichkeit wichtig ist, wendet sich das Angebot des Renault Captur Plug-in-Hybrid. Unter Berücksichtigung der erhöhten Prämie liegt der Einstiegspreis für den neuen Captur Plug-in-Hybrid (in der Ausstattung INTENS) bei nur 26.100 Euro (brutto). In der Stadt kann er auf Strecken bis zu 65 Kilometern (WLTP-Zyklus) dabei ebenfalls rein elektrisch gefahren werden, wobei er generell immer im Elektromodus startet. Aufladen lassen sich die Batterien mit 9,8 kWh Kapazität dabei an einer gewöhnlichen Steckdose ebenso wie an einer Ladestation. Ist gerade keine in der Nähe, übernimmt auf längeren Strecken der 1.6-Liter-Benzinmotor, der die zwei Elektromotoren im Plug-In-Hybridsystem ergänzt.

Foto: Renault