Ab sofort 6000 Euro Elektrobonus für alle Renault Elektrofahrzeuge

Die Bunderegierung hatte sich darauf geeinigt, dass die E-Auto-Prämie für die Anschaffung eines Elektroautos oder Pkw mit Plug-In-Hybridantrieb erhöht werden soll. So soll die Fahrzeugflotte auf Deutschlands Strassen schnelle elektrifiziert werden, doch nach dem Beschluß scheint die tatsächliche Durchführung der Erhöhung noch auf sich warten zu lassen. Der französische Autohersteller Renault macht daher Nägel mit Köpfen und erhöht sie selbst auf ab sofort 6.000 Euro Elektrobonus für alle Renault Elektrofahrzeuge.

Foto: Renault

Damit greift Renault der Erhöhung der staatlichen Förderung vorweg. Die aktuelle Unterstützung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Höhe von 2.000 Euro Umweltbonus wird um 4.000 Euro ergänzt, so dass sich eine Gesamtförderung von 6.000 Euro ergibt. Die Erhöhung des eigenen Anteils soll dabei so lange gelten, bis die erhöhte BAFA-Prämie in Kraft tritt.

Mit seinen E-Autos wie dem ZOE oder dem Kangoo Z.E. setzt der französische Hersteller bereits seit langer Zeit auf den lokal emissionsfreien Antrieb. „Als Elektro-Marktführer in Deutschland schaffen wir jetzt Klarheit für unsere Kunden – bei Renault gibt es 6.000 Euro Elektrobonus ab sofort„, erklärt Renault Deutschland Chef Uwe Hochgeschurtz zur aktuellen Lage. „Die Verzögerung der erhöhten staatlichen Prämie ist für uns nicht mehr akzeptabel. Renault handelt schneller als die Politik„, so Hochgeschurtz weiter.

Abzüglich der 6.000 Euro Elektroauto-Prämie ist der neue Renault ZOE damit bereits ab 15.330 Euro (brutto) erhältlich und somit für noch breitere Käuferschichten erschwinglich. Mit fast 9.5000 Zulassungenwar er im Jahr 2019 erneut Deutschlands meistgekauftes Elektroauto und eine Reichweite von bis zu 395 Kilometern im WLTP-Testzyklus machen ihn attraktiver denn je.

Bei den rein elektrischen Nutzfahrzeugen sinkt dank der erhöhten Renault Prämie ebenfalls der Einstiegspreis in die Elektromobilität: Für den Elektrolieferwagen Renault Kangoo Z.E. sinkt er auf netto 14.820 Euro, für den großen Renault Master Z.E. auf 53.900 Euro netto.