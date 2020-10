Neue Erdgas-Generation: Der Audi A3 Sportback 30 g-tron

Im Frühjahr 2013 wurde der erste Audi A3 sportback g-tron vorgestellt und ein knappes Jahr später kam er dann auf den Markt. Der Antrieb mit dem alternativen Kraftstoff Erdgas (CNG) sollte dabei eine größtmögliche Alltagstauglichkeit mit mehr Umweltverträglichkeit dank saubererer Abgase verbinden. In diesem Herbst kommt nun die neuste Generation in Form des Audi A3 Sportback 30 g-tron auf den Markt und auch dieses Fahrzeug soll mit denselben Vorteilen punkten.

Bild: Audi

Angetrieben wird er von einem 1.5 TFSI-Motor mit 96 kW (131 PS), der das CNG-Modell in nur 9,7 Sekunden von Null auf 100 km beschleunigen kann. Die Höchstgeschwindigkleit des Kompaktmodells ist erst bei 211 km/h erreicht. Trotz dieser leistungswerte kommt der Audi A3 Sportback 30 g-tron im NEFZ-Mittel mit gerade einmal 3,6 bis 3,5 Kilogramm CNG pro 100 Kilometer aus, was einem CO2-Ausstoß von 99 bis 96 Gramm pro Kilometer entspricht.

Bild: Audi

Sind alle drei Gastanks im Audi A3 Sportback 30 g-tron voll aufgefüllt, ist mit ihnen eine Reichweite von bis zu 445 Kilometern (NEFZ-Zyklus) möglich – nach WLTP-Testzyklus wären es sogar 495 Kilometer. Hinzu kommt eine Zusatzreichweite auf Basis des Reserve-Benzintanks mit einem Netto-Nutzvolumen von 9 Litern, der vor der Hinterachse angeordnet ist.

Sein Antrieb mit Erdgas beziehungsweise Biomethan macht das Kompaktmodell besonders wirtschaftlich, klimaschonend und schadstoffarm, weshalb der A3 Sportback 30 g-tron auch grundsätzlich im CNG-Betrieb startet und nur in seltenen Betriebszuständen eine geringe Menge Benzin einspritzt. Sobald der Druck in den Gastanks unter eine gewisse – vom aktuellen Fahrzustand abhängige – Schwelle fällt, schaltet der Motor auf automatisch auf den Benzin-Betrieb um. Spürbar ist dieser Vorgang nicht, der Fahrer kann die Füllstände der Tanks und den Verbrauch im jeweiligen Betriebsmodus allerdings immer im digitalen Kombiinstrument ablesen.

Bild: Audi

Wirtschaftlich fährt der Audi A3 Sportback 30 g-tron ebenfalls ganz vorne mit, auch weil Erdgas und Biomethan bis 2026 in Deutschland steuerbegünstigt sind.

Getankt werden kann der alternative Kraftstoff an rund 850 CNG-Tankstellen in Deutschland, von denen mehr als die Hälfte zu 100 Prozent Reststoff-Biomethan vertreibt – und diese Zahl steigt weiter an.

Der Audi A3 Sportback 30 g-tron startet im Herbst 2020 in Deutschland und weiteren europäischen Ländern in den Verkauf. Sein Grundpreis in Deutschland beträgt 30.705,88 Euro.

Bild: Audi