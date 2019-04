Audi Q2L e-tron – Kompaktes Elektro-SUV feiert Weltpremiere auf der Auto Shanghai 2019 4.5 - 2 Mal Mal

China ist mittlerweile der größte Automarkt der Welt und auch dort wenden sich immer mehr Autokäufer Modellen aus dem beliebten SUV-Segment zu. Dementsprechend groß ist das Angebot, das beim Hersteller mit den vier Ringen neben dem auch hier erhältlichen Kompakt-SUV Q2 dort auch eine verlängerte Version in Form des Audi Q2L umfasst. Auf der Auto Shanghai 2019 wurde er nun auch als rein elektrischer Audi Q2L e-tron vorgestellt – allerding auch nur für den chinesischen Markt!

Foto: Audi

Gegenüber dem Basismodell verfügt der neue Audi Q2L e-tron über eine um 33 Millimeter verlängerte Karosserie, so dass er mehr Platz im Innenraum bietet. Angetrieben wird er von einem Elektromotor mit 100 Kilowatt und 290 Newtonmeter an der Vorderachse. Die moderne Batterie mit einer Kapazität von 38 Kilowattstunden soll Fahrten von bis zu 265 Kilometern Reichweite zwischen den Ladestopps möglich machen (ermittelt nach lokalem Homologationsverfahren).

Gebaut wird der Q2L e-tron von Audi in Kooperation mit dem 1953 in der Volksrepublik China gegründeten Staatsunternehmen First Automotive Works (FAW). Produziert wird er bereits in diesem Jahr in China, zusätzlich kommt dann ab 2020 der größere und auch hierzulande erhältliche Audi e-tron hinzu.