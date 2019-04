Neues Erdgas-Auto VW Golf Variant TGI ab sofort bestellbar Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Neben der angekündigten Elektro-Offensive sowie den Benzin- und Dieselmotoren, die natürlich nach wie vor den Löwenanteil aller Volkswagen ausmachen, setzt der Autohersteller aus Wolfsburg nach wie vor auch auf Erdgas als alternativen Treibstoff. Bereits das 2014er Modell des Golf Variant TGI konnte mit Spitzenwerten bei Kraftstoffverbrauch und Emissionen punkten und auch der neuste Golf Variant TGI mit umweltfreundlichem Erdgasantrieb dürfte dem in Nichts nachstehen. Nach dem neuen Polo TGI und dem neuen Golf TGI ist auch ers eit Mitte März 2019 bestellbar.

Foto: Volkswagen

Der neue VW Golf Variant TGI verfügt jetzt über drei Erdgastanks – anstelle der bisherigen zwei Tanks, so dass die Erdgas-Reichweite noch einmal erhöht werden konnte. Alle drei Erdgastanks zusammen verfügen über ein Gesamtvolumen von 115 Litern. Das entspricht einer Gesamtfüllung von 17,3 Kilogramm. Die Tanks bestehen aus einem mit Kohlenstoff-Fasern verstärkten Kunststoff (CFK) bzw. aus Metall. Insgesamt sind mit Erdgas (CNG) bis zu 440 Kilometern (nach WLTP) im reinen Erdgasbetrieb möglich. Und auch mit drei Tanks an Bord muss man in puncto Raumangebot keine Abstriche machen, denn die Erdgasspeicher sind als platzsparende Unterflurlösung integriert.

Bild: Volkswagen

Angetrieben wird der neue Erdgas Golf Kombi von einem überarbeiteten und durchzugsstarken 1.5 Liter Vierzylinderaggregat mit 96 kW (130 PS). Neben dem Erdgas (CNG), das als Hauptkraftstoff zum Einsatz kommt, lässt er sich aber auch mit Benzin fahren, Dieses wird in einem auf neun Liter reduzierten Benzintank gespeichert und erfüllt damit vor allem eine Reservefunktion. Die maximale Reichweite mit Benzin liegt bei etwa 200 Kilometern.