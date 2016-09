Elektrifizierte Modelle übertreffen im Juli 2016 die Erwartungen von BMW

Jetzt bewerten!

Insgesamt laufen die Geschäfte für die BMW Group blendend. Das erste Halbjahr 2016 war das beste aller Zeiten und im Juli 2016 konnte mit 180.080 weltweit ausgelieferten Fahrzeugen ebenfalls ein neuer Absatzrekord aufgestellt werden. Sehr erfolgreich waren dabei vor allem auch die elektrifizierten Modelle, von denen der deutsche Premiumhersteller in den letzten Jahren immer mehr ins Modellangebot aufgenommen hat.



Elektrifizierte Modelle von BMW vor allem in Europa erfolgreich

Während Elektroautos in Deutschland trotz Kaufprämie nicht in die Gänge zu kommen scheinen, legen Hybride und Plug-In Hybride auch hierzulande zu. In vielen anderen europäischen Ländern, in denen die elektrische Mobilität durch finanzielle oder Infrastruktur-Maßnahmen unterstützt wird, kann sich der Anteil an elektrifizierten Modellen an allen verkauften BMW Fahrzeugen aber durchaus sehen lassen.

Besonders erfolgreich sind die beiden Autos mit Plug-In Hybridantrieb in Form des BMW 225xe und BMW 330e: In den Niederlanden waren im Juli 2016 bereits 43% aller BMW 3er Zulassungen ein Plug-in Hybrid BMW 330e, bei den BMW 2er Active Tourer Zulassungen entfielen 26% auf den BMW 225xe. Noch höher lagen die Werte in Skandinavien, wo sich dersich der Anteil der Plug-in Hybrid Versionen auf 45% aller BMW 3er Verkäufe bzw. 55% aller BMW 2er Active Tourer Neuzulassungen belief.

Auch das rein batteriebetriebene Elektroauto feierte im Juli Erfolge: Der Absatz des BMW i3 stieg im Juli um 33,7% auf 2.358 Einheiten. Mit dazu beigetragen haben dürfte auch der erstmals ausgelieferte neue BMW i3 94A mit einer um 50% gesteigerten Batteriekapazität und damit deutlich erhöhter Reichweite. Der Auftragseingang für das reichweitenstärkere Modell liegt bei über 7.000 Einheiten.