Mehr Reichweite: 270 km für den Elektrotransporter Renault Kangoo Z.E.

Jetzt bewerten!

Mehr Reichweite mit einer Batterieladung ist einer der wichtigsten Faktoren dafür, dass sich in Zukunft mehr Autokäufer für ein Elektroauto entscheiden. Dies weiss natürlich auch Renault, einer der Pioniere bei der Herstellung von rein elektrischen Serienmodellen. Gerade erst wurde deshalb die neue Renault ZOE Version mit 400 km Reichweite eingeführt und nun wurde auch eine Variante des Kangoo Z.E. mit mehr Reichweite angekündigt. Erstmals vorgestellt wird diese am 13. Januar 2017 auf der European Motor Show in Brüssel.



Bild: Renault

Der europäische Marktführer für Elektrofahrzeuge wird dort die aktualisierte Version des Elektrolieferwagens präsentieren. Im Mittelpunkt der Modellpflege stehen ein neuer Elektromotor sowie eine neue Batterie mit größerer Speicherkapazität. Das Antriebspaket erhöht die Reichweite des Kangoo Z.E. im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) um über die Hälfte von 170 auf 270 Kilometer (Wert gemäß NEFZ). In m Alltagsbetrieb auf den Strassen sollen somit immer noch mehr als 200 Kilometern möglich sein, womit der neue Kangoo Z.E. den größten Aktionsradius in der Klasse der rein elektrisch betriebenen Transporter bieten wird.

Mit dem Kangoo Z.E. spricht Renault umweltbewusste Flottenbetreiber, Handwerks- und Gewerbebetriebe an. Zusätzlich zum ausgezeichneten Raumangebot und zur praxisgerechten Zuladung überzeugt der Elektrolieferwagen durch im Vergleich zu mit Benzin oder Diesel angetriebenen Modellen geringeren Betriebskosten.