cambio Bremen mit zehn neuen Hybrid-Fahrzeugen in der Flotte 4 - 1 Mal

Nun ist es fix – der cambio-Fuhrpark bekommt bald Zuwachs! Demnächst werden in der Bremer Flotte auch zehn neue Toyota Yaris Hybrid zu finden sein. Die Hybrid-Fahrzeuge werden von einem Elektromotor und einem 1,5 Liter-Benzinmotor angetrieben. Die für Käufer zu Preisen ab 14.490 Euro (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) erhältliche Version ist mit einem offiziellen Normverbrauch von 3,3 Litern Superbenzin auf 100 Kilometer und nur 75 g/km CO2-Emissionen besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich.



Foto: Tristan Vankann / cambio

Es sind keine Ladesäulen notwendig

Die cambio-Flotte verstärkt sich mit zehn neuen Yaris Hybrid-Fahrzeugen von Toyota. Dabei wird der 1.5 Liter-Benzinmotor von einem Elektromotor unterstützt. Das Zusammenspiel sorgt für gerade einmal 75 Gramm Co2-Ausstoß pro Kilometer. Eine Ladesäule benötigt der Yaris, trotz seines Elektroantriebs, aber nicht: Die Bewegungsenergien aus den Ausrollphasen oder den Bremsvorgängen genügen, sodass die rekuperative Ladetechnik automatisch in elektrische Energie verwandelt werden kann. So lädt sich die Fahrzeugbatterie selbst auf. Der Elektromotor wird daher von der überschüssigen Energie angetrieben, welche vom Fahrzeug nicht genutzt wird.

Warum der Yaris zu den besten Kleinfahrzeugen gehört

Den neuen Hybrid-Wagen können die cambio-Kunden in der Preisklasse S an den Stationen in der Innenstadt, der Neustadt, im Ostertor, Peterswerder oder Findorff buchen. Der Yaris zählt, aufgrund der guten Rundumsicht und einer einfachen Bedienung, schon heute zu den besten Kleinfahrzeugen; vor allem überzeugt der Yaris durch ein ausgiebiges Platzangebot, sodass die Kunden mit Sicherheit überrascht sein werden, wie viel Platz der Hybrid-Wagen tatsächlich bietet. Somit erfüllt der Toyota Yaris Hybrid alle Voraussetzungen, die ein ideales CarSharing-Fahrzeug mitbringen muss, um am Ende von den Kunden geliebt zu werden. Das stufenlose Automatikgebetriebe sorgt für den idealen Komfort; der Kunde muss gerade nur noch das Gas- und Bremspedal betätigen.

cambio Bremen freut sich bereits auf die ersten Rückmeldungen der Kunden

„Wir sind sehr stolz und freuen uns natürlich darüber, dass wir unseren Fuhrpark vergrößern konnten“, so Kerstin Homrighausen, die Geschäftsführerin von cambio Bremen. „Wir wollten den Schadstoffausstoß unserer Flotte reduzieren und haben uns daher für den Toyota Yaris Hybrid entschieden. Wir sind schon sehr gespannt, was unsere Kunden zu der neuen Antriebstechnik sagen werden“, freut sich Homrighausen. Die Fahrzeuge werden von Auto Weller, Filiale Bremer Osterdeich, geliefert. Auto Weller ist ein zertifizierter Toyota-Fachhändler, der sich natürlich über die Bestellung von cambio Bremen freut. „Selbstverständlich stehen wir als Fahrzeuganbieter zur Seite, wenn sich ein Unternehmen für Fahrzeuge entscheidet, die mit niedrigen Emissionswerten punkten. Ich bin überzeugt, dass der Toyota Yaris Hybrid ideal in die cambio Flotte passen wird“, so Ralf Bammann, Filialleiter von Auto Weller.