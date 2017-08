Polizei Niedersachsen setzt auf den VW Passat GTE Plug-In Hybrid Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Der VW Passat GTE mit Plug-In Hybridantrieb ist bereits seit rund zwei Jahren bestellbar und bereits Ende 2014 wurde der Passat GTE als Polizeiauto-Studie gezeigt. Inzwischen rollt er teilweise rein elektrisch sogar bereits über die deutschen Strassen, denn in Niedersachsen wurden jüngst 15 Volkswagen Streifenwagen dieses Typs von der Polizei übernommen. Unter dem Motto „lautlos & einsatzbereit“ werden sie am Forschungsprojekt mit der TU Braunschweig teilnehmen und landesweit im täglichen Einsatzbetrieb genutzt werden.



Foto: Volkswagen

„Volkswagen freut sich, gemeinsam mit der Polizei Niedersachsen die elektrische Zukunft zu gestalten“, erklärte Thomas Zahn, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland der Marke Volkswagen, im Zusammenhang mit der Übergabe der 15 Fahrzeuge in Braunschweig. Insbesondere mit Blick auf die Problematik der Luftverschmutzung in vielen Metropolen ergänzte er: „E-Fahrzeuge helfen, die Luftqualität in unseren Städten zu verbessern. Außerdem bieten sie dynamische Fahrleistungen: damit hängt man einen kleinen Sportwagen ab.“

Bis zu 50 Kilometer weit lässt sich der VW Passat GTE rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei fahren. Benötigt das Auto mehr Kraft oder Reichweite kommt die Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor mit 160 kW (219 PS) und einem maximale Drehmoment von 400 Newtonmetern zum Einsatz. Mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h sowie der Gesamtreichweite von über 1.100 Kilometern ist er auch für den Polizeieinsatz uneingeschränkt alltagstauglich.