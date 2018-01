BMW i Batterien kommen im Streetscooter Elektrotransporter zum Einsatz Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Der immer erfolgreichere Streetscooter Elektrotransporter, den die Deutsche Post für eigene Fahrer und andere Unternehmen in Eigenregie baut, setzt in Zukunft zum Teil auch auf BMW i Batteriemodule. Zum Einsatz kommen dabei dieselben Modeule, die auch im aktuellen BMW i3 für die sichere Speicherung des Stroms sorgen. Produziert werden sie im BMW Group Kompetenzzentrum für Elektromobilität in Dingolfing.



Foto: BMW Group

Die millionenschweren Investitionen in die Entwicklung der Elektromobilität sowie die Bündelung der Batteriezellenkompetenz im BMW Kompetenzzentrum eröffnen dem bayerischen Autohersteller daher anscheinend auch ganz neue Perspektiven. „Die Wahl von BMW i Batteriemodulen für den Streetsccoter ist für uns ein weiterer Beweis dafür, dass Robustheit, Innovationskraft und Nachhaltigkeit bei zukunftsweisenden Antrieben sich keineswegs ausschließen müssen“, erklärt in diesem Zusammenhang Dr. Alexander Kotouc, Leiter Produktmanagement BMW i. „Der erfolgreiche Transfer modernster Automotive-Technologie auch im anspruchsvollen Einsatzfeld der Post- und Paketzustellung zeugt von der Weitsicht und Universalität des BMW i Konzeptes.“

Professor Achim Kampker, CEO von Streetscooter GmbH ergänzt: „Die BMW i3 Hochvoltmodule sind beispielhaft für außerordentliche Zuverlässigkeit und Performance im PKW-Bereich. Sie ermöglichen uns, modernste elektrische Antriebstechnologie und integriertes Energiemanagement auch im anspruchsvollen Liefer- und Verteilerverkehr zu nutzen.“



Foto: Streetscooter

Die Hochvoltspeicher für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge werden von der BMW Group dabei sowohl in Eigenregie entwickelt wie auch produziert. Der im aktuellen BMW i3 eingesetzte Lithium-Ionen-Akku besteht dabei aus acht Batteriemodulen mit jeweils 12 Zellen und verfügt über eine Gesamtkapazität von 33 Kilowattstunden bei kompakten Abmessungen und niedrigem Gewicht. Auch das Batterie-Management inklusive Verkabelung, Sensoren sowie das Heiz- und Kühlsystem sind BMW i spezifische Entwicklungen.