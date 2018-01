Elektroauto Sion: Probefahrten-Tour 2018 in 42 europäischen Städten 5 - 1 Mal Mal

Bereits Ende 2016 wurde das Elektroauto Sion mit in die Karosserie integrierten Solarzellen vorgestellt und in 2017 überzeugte es auf einer großen Tour bereits Tausende von potentiellen zukünftigen Käufern. Kein Wunder, denn es überzeugt als voll alltagstaugliches E-Auto mit einer Reichweite von bis zu 250 Kilometern und einem angepeilten Verkaufspreis von nur 16.000 Euro – also eine wirklich bezahlbare Alternative zum Pkw mit Verbrennungsmotor. In diesem Jahr wird es nun eine weitere Tour geben, auf der Interessierte den Sion kennenlernen können.



Foto: Sono Motors

Neue Sion Probefahrten-Tour durch Europa in 2018

Gestartet wird die neue Tour im März 2018 in der italienischen Hauptstadt Rom. Danach geht es ein halbes Jahr lang quer durch Europa, um den Menschen vor Ort die Vorstellung eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts näher zu bringen. Stationen werden in vielen europäischen Großstädten in den folgenden Ländern gemacht:

Dänemark

Finnland

Frankreich

Italien

Niederlande

Norwegen

Österreich

Schweden

Schweiz

Im neuen Jahr möchte Sono Motors so an den großen Erfolg der ersten Tour anknüpfen: „Die Nachfrage nach weiteren Probefahrten hat uns seit dem Abschluss der ersten Tour echt überrascht“, erklärt Unternehmens-Mitgründerin Navina Pernsteiner. „Unsere Besucher waren begeistert vom Fahrgefühl des Sions und haben uns außerdem tolles Feedback gegeben“, so die 29-Jährige.

Wer schon jetzt erfahren möchte, wo und wann ein Tour-Stop in der Nähe stattfindet, der findet regelmäßig Informationen dazu auf der Homepage des Unternehmens unter www.sonomotors.com.

Weitere Fotos vom Sion Elektroauto



Foto: Sono Motors



Foto: Sono Motors