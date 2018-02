Keine Angst vor extremer Kälte: Toyota Mirai startet in 2018 auch in Kanada

Keine Angst vor extremer Kälte: Toyota Mirai startet in 2018 auch in Kanada 5 - 1 Mal Mal

In den Ländern, in denen der Toyota Mirai bereits angeboten wird, rollen bereits mehr als 6.000 der mit Wasserstoff betankbaren Pkws über die Strassen und in diesem Jahr kommt der kanadische Markt hinzu. Gestartet wird der Verkauf der Brennstoffzellenlimousine in der Region Québec, in der eiskalte Winter mit immer neuen Kälterekorden einfach dazugehören. Im Gegensatz zu rein batteriebetriebenen E-Autos stellt dies für den Mirai aber kein Problem dar, denn das System arbeitet erwiesenermaßen selbst bei Temperaturen von minus 37° Celsius uneingeschränkt zuverlässig.



Foto: Toyota

Für Kanadier ist die reibungslose Funktion bei extremer Kälte ebenso eine Sorge wie die einer möglicherweise zu geringen Reichweite bei den meisten reinen Elektroautos. Kein Wunder, denn die Entfernungen im zweitgrößten Land der Erde bewegen sich in etwas anderen Dimensionen als in den europäischen Staaten. Beim Brennstoffzellenauto Toyota Mirai schränkt selbst die intensive Nutzung der Heizung die maximale Reichweite von 500 Kilometern kaum ein. Auch der Tankstopp selbst ist mit rund fünf Minuten nicht länger als der von Pkw mit Diesel- oder Benzinmotoren. Ein Problem ist allerdings dafür die eigentlich noch in keinem Land gut ausgebaute Infrastruktur an Wasserstoff-Tankstellen.

Im Gegensatz zu Autos mit Verbrennungsmotor ist ein Pkw mit Brennstoffzellentechnologie aber auch beim Thema Luftreinhaltung die erste Wahl: Betankt mit Wasserstoff und so entströmt dem Auspuff des Mirai lediglich Wasserdampf – weder CO2 noch andere Schadstoffe belasten also Mensch und Umwelt! Der Wasserstoff wird in der Brennstoffzelle in Strom umgewandelt, der dann den 113 kW (154 PS) starken Elektromotor antreibt.

Zum Start in Québec profitiert das Brennstoffzellenfahrzeug zudem von einem weiteren Vorteil: Das ansässige Unternehmen Hydro Québec ist der weltweit viertgrößte Produzent von Wasserkraft, so kann der benötigte Wasserstoff ausschließlich aus erneuerbaren Energien produziert werden. In Zusammenarbeit mit Behörden und weiteren Partnern hat Toyota außerdem den Aufbau einer entsprechenden Wasserstoff-Infrastruktur sichergestellt, sodass einer Verbreitung der schadstofffreien Mobilität in dieser Region nichts im Wege steht.