Toyota produziert ab 2020 Brennstoffzellen und Wasserstofftanks in Großserie

Ab dem Jahr 2020 wird der japanische Autobauer Toyota die Serienproduktion von Brennstoffzellenstacks und Wasserstofftanks nach einer aktuellen Ankündigung deutlich ausbauen und massiv erweitern. Die Toyota Motor Corporation erwartet, dass sich in den nächsten zehn Jahren die Nachfrage nach Fahrzeugen mit dieser alternativer Antriebstechnik auf jährlich bis zu 30.000 Einheiten verzehnfachen werde.



Bild: Toyota

Der Konzern baut in Toyota City in der Nähe des Honsha-Werks, der bisherigen Fertigungsstätte, ein neues Hightech-Gebäude mit acht Stockwerken, um dort Brennstoffzellenstacks zu entwickeln und zu produzieren. Auf dem 70.000 Quadratmeter großen Areal, das nur wenige Kilometer von der ersten Automobilfabrik des 1937 gegründeten Unternehmens entfernt ist, wird Toyota dannn die Kernkomponenten für zukünftige Brennstoffzellenautos bauen.

Nach Angeben des Autobauers wird die Produktion der Wasserstofftanks künftig mithilfe einer eigenständigen Fertigungslinie im Shimoyama-Werk in der Präfektur Aichi erfolgen, die in Miyoshi City angesiedelt ist. Die aus dickem Carbon- oder Kohlenstofffaser bestehenden Tanks, die selbst heftigen Stößen standhalten, werden in kleiner Auflage bisher im Honsha-Werk montieren.



Foto: Toyota

Toyota als Vorreiter in der Brennstoffzellentechnologie

Gemäß dem ökologischen Leitbild der Toyota Environmental Challenge 2050 sollen die neuen Fertigungsanlagen zu einer Reduktion des globalen C02-Ausstoßes beitragen. Ab jetzt beginnt Toyota die neue Wasserstofftank-Fertigungslinie zu konstruieren und gleichzeitig steht der Innenausbau im Brennstoffzellen-Werk bevor. Weitere Details hinsichtlich der Inbetriebnahme der Anlagen wird der Automobilkonzern spätestens 2020 bekanntgeben.

Toyota gilt als Pionier auf dem Gebiet der Brennstoffzellentechnologie für Automobile. So brachte der japanische Automobilhersteller mit dem Toyota Mirai, der immer noch erhältlich ist, die weltweit erste Brennstoffzellenlimousine auf den Markt. Während der Toyota Mirai einen Wasserstoffverbrauch 0,76 Kilogramm pro 100 Kilometer aufweist, betragen sowohl die CO2-Emissionen null Gramm pro Kilometer als auch der Stromverbrauch null Kilowattstunden auf 100 Kilometern Strecke (unter Annahme, dass der Wasserstoff CO2-neutral hergestellt wird).



Bild: Toyota

Erweitertes Angebot von Autos und Bussen mit Brennstoffzellenantrieb