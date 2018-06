Renault baut Produktionsstandorte für Elektroautos für eine Milliarde Euro aus 4.5 - 2 Mal Mal

Der Renault ZOE verkauft sich immer besser und auch darüber hinaus ist der französische Autohersteller bei rein batteriebetriebenen E-Autos die unangefochtene Nummer 1 in Europa. Um in diesem Bereich fit für die Zukunft zu sein, nimmt Renault nun viel Geld in die Hand. Insgesamt sollen eine Milliarde Euro in die vier französischen Produktionsstandorte in Douai, Flins, Cléon und Maubeuge investiert werden, die dann verstärkt Elektrofahrzeuge und die dafür benötigten Plattformen, Bauteile und Antriebsstränge produzieren werden.



Foto: Renault

Mit diesen hohen Investitionen in die Entwicklung und Produktion von rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in Frankreich verfolgt die Renault Gruppe konsequent die Zielvorgaben ihres Strategieplans „Drive the Future“. Um die stark steigende Nachfrage nach Elektroautos langfristig zu erfüllen baut Renault die Produktionskapazitäten bereits jetzt aus. Für die vier Standorte ist folgendes geplant: