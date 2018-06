TV Berlin Interview mit dem Geschäftsführer der Neutrino Deutschland GmbH 5 - 12 Mal Mal

Die beiden folgenden Videos zeigen das Interview von Peter Brinkmann aus der Sendung „ Standort Berlin “ beim Hauptstadtsender TV.Berlin mit dem Mathematiker Holger Thorsten Schubart , dem Geschäftsführer von „Neutrino – Energy“ in Berlin. Es wurde Ende Mai 2018 geführt und Herr Schubert erklärt darin ausführlich, was genau Neutrinos sind, von denen rund 60 Milliarden jede Sekunde auf jeden Quadratzentimeter der Erde treffen. Der Nachweis, dass Neutrinos eine Masse haben wurde von dem Japaner Takaaki Kajita und dem Amerikaner Arthur McDonald im Jahr 2015 erbracht, wofür beide auch mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurden. Seit dieser bahnbrechenden Erkenntnis wird nun daran gearbeitet, Neutrinos in bereits absehbarer Zukunft für eine umweltfreundliche Energiegewinnung nutzbar zu machen. Mit der Automarke PI der Neutrino Energy Group ist auch bereits geplant, diese für revolutionäre Elektroautos nutzbar zu machen.