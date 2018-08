BMW 530e iPerformance jetzt mit Wireless Charging Option bestellbar Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Plug-in-Hybrid Modelle können ebenso wie rein batteriebetriebene E-Autos an der Steckdose oder Ladestation aufgeladen werden, noch bequemer lassen sich die Akkus aber an Induktiven Ladestationen wieder auffüllen. Als erster Automobilhersteller bietet BMW i seit Juli 2018 eine solche, vollintegrierte Lösung ab Werk in einem Plug-in-Hybrid Modell an. Die Option BMW Wireless Charging ist für den BMW 530e iPerformance als Leasing-Sonderausstattung erhältlich und kostet 2.315 Euro für das gebäudeseitige GroundPad Modul sowie 890 Euro für das fahrzeugseitige CarPad Modul. Beide Preise verstehen sich inklusive Mehrwehrtsteuer.



BMW Group

Zum Aufladen einfach über dem elektrischen Feld parken

Um die Hochvoltbatterien für das rein elektrische Fahren im BMW 530e iPerformance mit Wireless Charging Option aufzuladen muss der Fahrer den Wagen nur noch über der z.B. in der Garage montierten Grundplatte parken. Das BMW Wireless Charging System ermöglicht dann eine kabellose Übertragung von Energie aus dem Stromnetz in die Batterie . Der Ladevorgang wird dabei automatisch initiiert, sobald die richtige Parkposition erreicht ist. Das Aufladen wird damit noch einfach als das Auftanken mit herkömmlichen Kraftstoff.

Die induktive Ladetechnologie funktioniert folgendermaßen: Das auf dem Boden montierte GroundPad erzeugt ein magnetisches Feld, in dem CarPad wird dann ein Strom induziert, der die Akkus lädt. Das BMW i System hat eine Ladeleistung von 3,2 kW . Damit können die Hochvoltbatterien des 5er mit Plug-In Hybrid in rund dreieinhalb Stunden vollständig geladen werden. Der Wirkungsgrad des Gesamtsystems liegt laut BMW mit rund 85% bereits nahe an dem Niveau für das Laden mit Kabel, wo heute rund 92% erreicht werden.



BMW Group

Bewährte Technologie für konkurrenzlos bequemes Laden