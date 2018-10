Neuer Volvo V60 T8 Twin Engine AWD mit Plug-in-Hybridantrieb bestellbar 5 - 1 Mal Mal

Mit dem neuen Volvo V60 T8 Twin Engine AWD bietet der schwedische Autohersteller einen geräumigen Pkw mit Plug-in-Hybridantrieb und ordentlich Leistung an. Er ist der Nachfolger des bereits im Jahr 2012 auf den Markt gebrachten V60 D6 Twin Engine, der allerdings nur in Kleinserie produziert wurde. Der neue Mittelklasse-Kombi begeistert dabei aber nicht nur mit einem noch eleganteren Design sondern vor allem auch mit seinen inneren Werten.



Foto: Volvo Car Corporation

Für den Antrieb des Volvo V60 T8 Twin Engine AWD stehen ein 223 kW (303 PS) starker Drive-E Vierzylinder-Benziner mit 2.0 Litern Hubraum sowie Kompressor- und Turboaufladung an der Vorderachse und ein 65 kW (87 PS) starker Elektromotor an der Hinterachse zur Verfügung. Die maximale Systemleistung beträgt stolze 288 kW (390 PS) , beide Aggragate können das Fahrzeug aber auch einzeln antreiben. Im innerstädtischen Verkehr lassen sich bis zu 49 Kilometer rein elektrisch zurücklegen, so dass viele alltägliche Fahrten mit ihm lokal emissionsfrei bewerkstelligen lassen können. Aufgeladen werden können die Batterien des V60 T8 Twin Engine AWD u.a. an der Wallbox oder einfach an einer Steckdose.

Im Innenraum sorgt eine 12,3-Zoll große digitale Instrumentenanzeige für die stets notwendige Übersicht. Ein standardmäßiges Panorama-Glasschiebedach setzt das elegante Innenraumdessign sowie kleine besondere Extras wie den Schalthebel aus Kristallglas der schwedischen Manufaktur Orrefors ins richtige Licht. Für das perfekte Wohlfühlklima bereits vom Einsteigen an steht zudem eine per Timer und Volvo on Call App steuerbare Standheizung zur Verfügung.



Foto: Volvo Car Corporation

Im Vergleich zu anderen Volvo V60 Motorisierungen braucht sich der Plug-in-Hybrid auch hinsichtlich der Innenraumabmessungen und des Gepäckraumvolumen nicht zu verstecken. Sie liegen dank der platzsparenden Unterbringung der Elektronikkomponenten und der Batterie auf einem ähnlichen Niveau wie bei den Benzinern. Der Bewegungsfreiraum für die Insassen bleibt sogar gänzlich unverändert.

Der Volvo V60 T8 Twin Engine AWD lässt sich in Verbindung mit der Ausstattungslinie Inscription zu Preisen ab 60.100 Euro (UVP inkl. 19 % MwSt.) ordern, ebenso als sportliche R-Design Variante ab 60.350 Euro (UVP inkl. 19 % MwSt.).