Volvo V60 T6 Twin Engine AWD: Weiterer Plug-in-Hybridantrieb für den Kombi

Mit dem neuen Volvo V60 T8 Twin Engine AWD hat der schwedische Autohersteller im Herbst des vergangenen Jahres einen bärenstarken Plug-In-Hybrid auf den Markt gebracht, der mit 288 kW (390 PS) Systemleistung ausschließlich in den beiden höchsten Ausstattungslinien R-Design und Inscription erhältlich ist. Ab sofort ergänzt aber eine zweite Alternative das elektrifizierte Angebot des stylischen Schweden-Kombi: Der neue Volvo V60 T6 Twin Engine AWD wird dabei schon ab dem Ausstattungsniveau Momentum Pro angeboten – zu Einstiegspreisen ab 55.850 Euro (UVP).

Foto: Volvo Car Germany

Bei der Leistung müssen gegenüber dem T8 Twin Engine AWD Antrieb zwar kleine Abstriche gemacht werden, die Qual der Wahl bleibt hier aber nur zwischen Bärenstark und Stark. Die ebenso kraftvolle wie effiziente Kombination aus Benzin- und Elektromotor beim Volvo V60 T6 Twin Engine AWD entwickelt schließlich immer noch eine beeindruckende Systemleistung von 251 kW (340 PS) und bis zu 590 Nm Drehmoment. Kein Wunder, dass die Beschleunigung von Null auf 100 km/h in nur 5,5 Sekunden abgeschlossen sein kann und eher an einen Sportwagen als an einen Kombi erinnert.

Foto: Volvo Car Germany

Dank des Plug-In-Hybridantriebs will der neue Volvo V60 T6 Twin Engine AWD aber vor allem auch ein besonders effizientes und umweltfreundliches Autos sein. Das große Fahrzeug mit einer Länge von knapp über 4,76 Meter kann laut Hersteller schließlich alltägliche Fahrten bis zu 56 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. Kombiniert liegt der Verbrauch bei 1,7 bis 1,8 Liter Kraftstoff und 15,8 bis 16,5 kWh je 100 Kilometer. Da beim Stromverbrauch mit keinerlei Emissionen gerechnet wird, liegen die kombinierten CO2-Emissionen bei gerade einmal 39 bis 42 g/km.