Mehr als jeder Zweite ein Hybrid: Toyota in Deutschland auf Wachstumskurs 5 - 1 Mal Mal

Trotz Dieselkrise und schwieriger gewordenem Marktumfeld durfte sich der japanische Autohersteller Toyota in 2018 über das dritte Wachstumsjahr in Folge in Deutschland freuen. Der Erfolg geht dabei vor allem auch auf das konstant ausgebaute Angebot an Hybridfahrzeugen zurück, mit dem sich aktuell kein anderer Autobauer auch nur annähernd messen kann. Dementsprechend feiert das Unternehmen den Erfolg von einer Absatzsteigerung in Höhe von 3,5 Prozent auf 83.930 Neuzulassungen im vergangenen Jahr.



Foto: Toyota

Wie wichtig die Technik des kombinierten Benzin- und Elektromotors im Rahmen des Hybridantriebs für den Autohersteller ist, zeigen die Zahlen: In 2018 wurden bereits beinahe 54 Prozent und damit mehr als jedes zweite neu zugelassene Toyota Modell mit Hybridantrieb ausgeliefert . Binnen Jahresfrist kletterte der Hybridanteil damit um weitere 10 Prozentpunkte, was eben auch auf die kontinuierlich erweiterte Modellpalette zurückzuführen ist.

Insgesamt waren in 2018 stolze acht verschiedene Hybridautos von Toyota erhältlich. Angefangen vom wendigen Kleinwagen Yaris Hybrid für die Stadt über den kompakten Auris Hybrid oder die familienfreundliche Kombi-Version Auris Touriing Sports Hybrid bis zu den CUV- bzw. SUV-Modellen C-HR Hybrid und RAV4 Hybrid. Daneben durften natürlich auch der Pionier, Prius Hybrid, sowie die an der Steckdose ladbare Variante in Form des Prius Plug-In Hybrid nicht fehlen. Bei noch mehr Platzbedarf rundete zudem der vielleicht effizienteste Van der Welt, der Prius+ Hybrid, das Angebot ab.