BYD startet mit rein elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen in Europa

Der chinesische BYD Konzern, zu dem u.a. auch die Automarke BYD Auto zählt, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der größten Unternehmen der Elektromobilität hin entwickelt. Auch wenn BYD in Deutschland und Europa noch nur wenigen bekannt sein dürfte, so arbeiten mittlerweile über 200.000 Mitarbeiter des Konzerns an der Entwicklung und Herstellung von wiederaufladbaren Batterien, Elektroautos, kleineren elektrischen Nutzfahrzeugen sowie Bussen und Lastwagen.

Foto: BYD

Insbesondere mit seinen rein elektrisch angetriebenen Bussen sowie sogar Doppeldecker-Batteriebussen ist BYD mittlerweile weltweit erfolgreich und erster Ansprechpartner, wenn es um die Anschaffung lokal emissionsfrei fahrender Fahrzeuge geht. Doch auch Pkw und Nutzfahrzeuge können und sollen überzeugen, weshalb Ende Januar 2019 Letztere ihre Premiere in Europa feierten. Im Estadio Nueva Condomina Stadion in Murcia in Spanien wurden zwei kleine, rein elektrische Lastwagen sowie ein Elektro-Van von BYD der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bei den Modellen handelt es sich mit dem Q1M um einen fahrbaren Rasenmäher für sehr große Rasenflächen sowie um den kleinen Lkw BYD T6 und den vollelektrischen Van BYD T3. Allen Fahrzeugen gemein ist, dass sie in China und vielen weiteren Ländern bereits erfolgreich im Einsatz sind. Der BYD T3 Transporter wird in China bspw. bereits seit 2016 von DHL als Zustellfahrzeug genutzt. Ab sofort sollen sie auch für europäische Kunden erhältlich sein.