Sono Motors produziert Sion in ehemaligem SAAB-Werk in Schweden

Bereits vor einigen Jahren wurde der Sion von Sono Motors mit Elektroantrieb und in die Karosserie integrierten Solarzellen erstmals vorgestellt. Im März diesen Jahres wurde nun die Serienversion des Sion E-Autos präsentiert und am 17. April 2019 wurde nun auch der Produktionsort bekannt gegeben. Gefertigt werden wird der innovative Pkw im ehemaligen SAAB-Werk in Trollhättan in Schweden .

Foto: Sono Motors

Produziert wird vom Partner National Electric Vehicle Sweden (NEVS) und der Starttermin für die Fertigung des ersten Serien-Solar Electric Vehicle (SEV) von Sono Motors ist für das zweite Halbjahr 2020 geplant. Nach der Hochlaufphase sollen dann jährlich rund 43.000 Sion im Zwei-Schicht-Betrieb gefertigt werden, insgesamt sind für einen Zeitraum von acht Jahren zunächst 260.000 Fahrzeuge geplant. Produziert werden wird selbstverständlich mit einhundert Prozent erneuerbarer Energie.

„Mit NEVS haben wir den für uns idealen Partner gefunden„, zeigt sich Thomas Hausch, Chief Operating Officer von Sono Motors, begeistert. „Gemeinsam teilen wir die Vision einer intelligenten und ressourcenschonenden Mobilität. Darüber hinaus schätzen wir die besondere Kompetenz unseres Partners, der langjährige Erfahrung im Bereich traditioneller Automobilentwicklung und -produktion in Kombination mit ausgewiesener Expertise im Bereich Elektromobilität anbieten kann.„

Foto: Sono Motors