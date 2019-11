In den nächsten drei Jahren kommen sechs elektrifizierte Honda für Europa

Bereits in näherer Zukunft will Honda sein Angebot an reinen Elektroautos sowie elektrifizierten Modellen deutlich ausbauen und diese unter der neuen Markenfamilie „e:Technology“ zusammenfassen. Der kommende Honda Jazz, der ausschließlich mit Hybridantrieb erhältlich sein wird, beginnt die Elektro-Offensive des japanischen Autoherstellers. Gekennzeichnet wird er mit dem Branding „e:HEV“ (Hybrid Electric Vehicle) sein.

Foto: Honda Motor Europe

Der Unterschied zu vielen bisher am Markt verfügbaren Hybridautos ist der, dass beim neuen Honda Jazz e:HEV der Elektromotor nicht nur der Unterstützung des Verbrennungsmotors dient. Hier ist es genau umgekehrt: Der Benzinmotor ist beim Jazz e:HEV als Generator ausgelegt, der die notwendige Elektrizität erzeugt, die vom elektrischen Antriebsmotor für den Vortrieb genutzt wird.

Neben dem neuen Jazz sowie dem reinen Elektroauto Honda e, der ab 33.850 Euro (UVP des Herstellers) schon bald bestellt werden kann, sind vier weitere elektrifizierte Fahrzeuge in den kommenden drei Jahren geplant. Als Unternehmensziel wurde ausgeschrieben, bis 2022 insgesamt sechs elektrifizierte Modelle in Europa auf den Markt zu bringen. Dazu gehören ein weiteres batteriebetriebenes Elektrofahrzeug sowie eine Reihe von Modellen, die über den Hybridantrieb e:HEV verfügen werden.

Foto: Honda Motor Europe

„Der Wechsel hin zur Elektrifizierung wird das Gesicht unseres Fahrzeugangebots erheblich verändern. Unsere Hybridtechnologie wird in der gesamten Modellpalette eingesetzt und wir werden weitere Batterie-Fahrzeuge in den Markt bringen„, erklärt Tom Gardner, Senior Vice President, Honda Motor Europe.