Autogas ohne Aufpreis: Neue DACIA Motoren für fast alle Pkw-Modelle

Wenn es um grüne Autos und umweltfreundliche Antriebe geht, dann ist aktuell vor allem von Elektrofahrzeugen die Rede, daneben gibt es aber eigentlich auch noch andere Technologien um Schadstoffausstoß und CO2-Emissionen zu senken. Eine davon ist der bereits seit langer Zeit erfolgreiche Antrieb mittels Autogas (LPG), der neben ökologischen Vorteilen auch wirtschaftliche Vorteile bietet und deshalb bereits seit 2010 in den verschiedenen Modellen von DACIA angeboten wird. Die neuen LPG-Autogasvarianten gibt es als wirtschaftliche und schadstoffarme Variante dabei sogar zum gleichen Preis wie die entsprechenden Benziner.

Foto: DACIA

Mit den Motorisierungen TCe 100 ECO-G und SCe 110 ECO-G führt DACIA zwei Antriebe ein, die auf den Betrieb mit LPG (Liquefied Petroleum Gas) hin optimiert sind. Beim erstgenannten Aggregat handelt es sich um einen neu entwickelten 1.0-Liter-Dreizylinder mit Turboaufladung, der ab sofort für die Modelle Sandero und Sandero Stepway, Logan MCV und Duster bestellbar ist. Für den größeren Familienvan Lodgy wird es dann ab Frühjahr 2020 den 1.6-Liter-Vierzylinder SCe 110 ECO-G als Motorisierung geben. Der TCe 100 ECO-G leistet 74 kW (101 PS) und der SCe 110 ECO-G Motor 80 kW (109 PS) und beide sind für den bivalenten Betrieb ausgelegt.

Somitt können die genannten DACIA Modelle auch ganz klassisch mit Benzin betrieben werden, zusätzlich aber auch mit dem günstigeren und umweltfreundlichen Kraftstoff Autogas (LPG). Dieser wird in einem ergänzenden LPG-Reservoir aus hochfestem Stahl gespeichert, das in die Reserveradmulde intergriert ist. Im Sandero, Sandero Stepway und Logan MCV hat er ein Volumen von 40 Litern, im Duster und Lodgy 42 Liter. Das Kofferraumvolumen wird durch die zusätzlichen Tanks nicht beeinträchtigt, wohl aber die maximal mögliche Reichweite. Sind Autogas-Tank und 50-Liter-Benzintank Tanks voll gefüllt, sind über 1.000 Kilometer bis zum nächsten Tankstopp möglich.

Autogas-Motor ohne Aufpreis

Foto: DACIA

Um die Autogas-Varianten für eine möglichst breite Käuferschicht bezahlbar zu machen, bietet DACIA sie zum gleichen Preis an wie die entsprechenden Benzinmodelle:

Der DACIA Sandero Essential und Stepway Essential TCe 100 ECO-G starten mit Preisen ab 9.750 Euro beziehungsweise ab 10.750 Euro. Sandero TCe 100 ECO-G ist in der Ausstattung Comfort ab 10.950 Euro erhältlich. Der Basispreis für den Sandero Stepway Prestige TCe 100 ECO-G beträgt 12.300 Euro.

Die Preise für den Kombi DACIA Logan MCV TCe 100 ECO-G starten in der Einstiegsvariante Essential mit Autogas bei 10.990 Euro und in der Version Comfort bei 12.100 Euro. Beim DACIA Logan MCV Stepway TCe 100 ECO-G beginnen die Preise ebenfalls bei 10.990 Euro (Essential) sowie bei 13.000 Euro in der Austattungslinie Comfort.

Für den DACIA Duster TCe 100 ECO-G 2WD liegen die Einstiegspreise bei 13.150 Euro in der Ausstattunglinie Essential, 14.350 Euro in der Version Comfort und 15.750 Euro für die höchste Variante Prestige.

Neben dem im Vergleich zu Diesel- oder Benzinmodellen niedrigeren Schadstoffausstoß punkten die LPG-VArianten auch mit ihrer Wirtschaftlichkeit. Trotz des höheren Verbrauchs infolge der geringeren Energiedichte von LPG sinken die Kraftstoffkosten je Kilometer um etwa 30 Prozent gegenüber Superbenzin und rund acht Prozent gegenüber Diesel. Autogas ist zudem sehr weit verbreitet, so dass es in Deutschland an jeder zweiten Tankstelle und europaweit an jeder vierten Tankstelle getankt werden kann.