Sind Erdgasautos nach der Explosion des VW Touran ecofuel am Ende?

Nachdem der Gastank eines VW Touran ecofuel beim Tanken an einer Tankstelle in Duderstadt geborsten ist und der Fahrer schwer verletzt wurde, sind Autokäufer, die sich für ein Fahrzeug mit diesem alternativem Antrieb interessiert hatten, mit Sicherheit verunsichert. Bisher spielten sowohl die günstigeren Kraftsoffkosten sowie die bessere Umweltverträglichkeit von CNG (Compressed Natural Gas) die wesentliche Rolle bei einer Entscheidung für ein Erdgasfahrzeug. Gegenüber Diesel-Pkw punktet der Antrieb schließlich mit bis zu 99% weniger Rußpartikel bzw. Feinstaubausstoß und auch deutlich weniger sonstigen Emissionen (dies gilt auch gegenüber Benzinern).

Als Nachteil kam den meisten bisher wohl vor allem das Manko der geringeren Tankstellendichte in den Sinn, schließlich ist CNG nur an einem Bruchteil der Stationen erhältlich, an denen es Autogas (LPG) oder die normalen Kraftstoffe gibt. Mit der schweren Verletzung des VW Touran ecofuel Fahrers rückt nun aber wieder der Sicherheitsaspekt in den Vordergrund. Problematisch ist vor allem die Notwendigkeit der Speicherung des Erdgas unter hohem Druck, der mit mindestens 200 bar um ein Vielfaches höher ist als bei LPG, das bei unter 10 bar Druck gespeichert werden kann.

Nach dem schwerwiegenden Unfall in Duderstadt hatten sowohl BP/Aral wie auch Total die Tankstellenpächter dazu aufgerufen, den Verkauf von CNG vorübergehend einzustellen. Mittlerweile wurde die generelle Sperrung zwar aufgehoben und auf bestimmte Modelle beschränkt, potentielle Käufer eines umweltfreundlichen Autos dürften aber wohl weiter skeptisch sein. Da es mit Autogas sowie einem stark wachsenden Angebot an Modellen mit Hybridantrieb immer mehr ökologische wie ökonomische Alternativen zu Erdgasautos gibt, dürften die Verkaufszahlen in der nahen bis mittleren Zukunft wohl eher zurückgehen als steigen.

Foto: © Aral AG