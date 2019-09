Toyota Mirai Modelle bei CleverShuttle knacken die 2 Millionen Kilometer Marke

4.5

Inzwischen hat der RidePooling-Fahrdienst CleverShuttle eine Flotte von 45 Brennstoffzellenautos in Hamburg, München und Stuttgart in Betrieb und diese haben jüngst den Meilenstein von zwei Millionen gefahrenen Kilometer erreicht. Dabei wurde in den Toyota Mirai Modellen erst im Februar 2019 die Millionen-Marke geknackt. Wurden für die erste Million Laufleistung noch 15 Monate benötigt, so benötigte CleverShuttle für die zweite Million nur knapp zehn Monate. Insgesamt wurden im Rahmen dieser Fahrten 525.000 Fahrgäste befördert.

Foto: Toyota / CleverShuttle

Die Fahrzeuge von CleverShuttle, an dem seit 2015 die Deutsche Bahn beteiligt ist, werden ganz einfach per App gebucht, die Kunden werden dann am gewünschten Ort abgeholt und zu ihrem Ziel gefahren. Durch die Bündelung von Fahrgästen mit ähnlichen Routen sorgt der Fahrdienst für günstige Preise, die bis zu 40 Prozent unter den üblichen Beförderungspreisen konventioneller Taxis liegen. Aufgetankt werden die Mirai Fahrzeuge an den Tankstellen der H2 MOBILITY, dem Joint Venture zum Ausbau der bundesweiten Wasserstoffinfrastruktur.

„Wir freuen uns sehr mit CleverShuttle den perfekten Partner für unsere Wasserstoff-Technologie gefunden zu haben.“, erklärt Ferry M. M. Franz, Direktor Toyota Motor Europe, Berlin, zum 2-Millionen-Kilometer-Jubiläum. „Mit nahezu 2,2 Millionen Kilometern ist dies die am stärksten genutzte Wasserstoffflotte der Welt und zeigt wie innovativ, attraktiv und störungsfrei diese Technologie eingesetzt werden kann. Schneller und besser hätten wir mehr als 500.000 Menschen nicht mit dieser zukunftsorientierten Technologie in Kontakt bringen können.“ so Franz weiter.

Der Toyota Mirai ist in Deutschland seit dem Jahr 2015 als eines der wenigen Brennstoffzellen-Serienfahrzeuge verfügbar. Die 4,89 Meter lange Brennstoffzellen-Limousine bietet seinen Insassen dabei vier Einzelsitze sowie höchsten Komfort und größte Umweltfreundlichkeit: Betankt wird er mit Wasserstoff, der in der Brennstoffzelle dann in elektrische Energie umgewandelt wird. Diese treibt dann den 113 kW (154 PS) starken Elektromotor an und aus dem Auspuff entströmt ausschließlich Wasserdampf. Mit einer Tankfüllung kann der Toyota Mirai dabei bis zu 500 Kilometer weit fahren und der Tankstopp dauert wie bei Benzinern und Dieselmodellen lediglich knapp drei Minuten.