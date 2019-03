Toyota Mirai Brennstoffzellenautos von CleverShuttle haben eine Million Kilometer zurückgelegt Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Im September 2017 war der RidePooling-Fahrdienst CleverShuttle mit 20 Toyota Mirai in Hamburg gestartet, inzwischen sind 45 der zukunftsweisenden Limousinen mit Brennstoffzellenantrieb in der Hansestadt sowie in München und Stuttgart im Einsatz. Nun darf sich das Unternehmen über das Erreichen eines ersten großen Meilensteins freuen: Innerhalb von 15 Monaten wurden mit den Brennstoffzellenautos eine Millionen Kilometer emissionsfrei abgespult und über 170.000 Fahrgäste befördert.

Foto: CleverShuttle

Das Angebot richtet sich vor allem an technik- und umweltinteressierte Menschen, die CO2-neutral transportiert werden und die Vorteile der Brennstoffzellentechnik live erfahren möchten. Die Toyota Mirai Pkw haben dabei einen Normverbrauch von 0,76 kg Wasserstoff auf 100 Kilometer und aus dem Auspuff entströmt ausschließlich reiner Wasserdampf.

Neben den Vorteilen, dafür zu sorgen, dass die Umwelt gegenüber dem Fahren mit Autos mit Verbrennungsmotor entlastet wird, bietet der Service aber auch wirtschaftliche Vorteile. Da per App gebucht wird und die Kunden dann abgeholt und zum gewünschten Ziel gefahren werden, lassen sich verschiedene Fahrten auch miteinander kombinieren. Durch die Bündelung von Fahrgästen mit ähnlichen Routen sorgt der Fahrdienst somit auch für günstige Preise, die bis zu 40 Prozent unter den üblichen Beförderungspreisen konventioneller Taxis liegen .

Betankt werden die Toyota Mirai Fahrzeuge an den Tankstellen der H2 MOBILITY, dem Joint Venture zum Ausbau der bundesweiten Wasserstoffinfrastruktur. Gegenüber Pkw mit Verbrennungsmotor zeichnen sie sich durch ihre deutlich höhere Umweltverträglichkeit aus, gegenüber batteriebetriebenen Elektroautos durch die vergleichsweise hohe Alltagstauglichkeit dank großer Reichweite und sehr schneller Betankung.