Hyundai FCEV mit Brennstoffzellentechnologie auf der CES in Las Vegas

Mit dem Hyundai ix35 Fuel Cell hat der koreanische Autohersteller bereits im Jahr 2013 eines der ersten und extrem wenigen Serienmodelle mit Brennstoffzellentechnologie auf den Markt gebracht. Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES), die vom 9. bis 12. Januar 2018 in Las Vegas stattfindet, wird Hyundai Motor in einer Weltpremiere den Hyundai FCEV vorstellen. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um die zukünftige Generation des Serienfahrzeugs mit Brennstoffzellentechnologie und Nachfolger des ix35 Fuel Cell.



Bild: Hyundai Motor

Die Bezeichnung „FCEV“ steht dabei für „Fuel Cell Electric Vehicle“ und ist nocht nicht der Name des Modells sondern nur die Beschreibung der in diesem Auto eingesetzten Antriebstechnologie. Der Antrieb der Räder erfolgt rein elektrisch, der dafür benötigte Strom muss allerdings nicht aufgeladen werden, sondern er wird bei Leistungsabruf direkt in der an Bord verbauten Brennstoffzelle erzeugt. Auf der CES wird dann aber auch die eigenständige Modellbezeichnung für das kommende mit Wasserstoff angetriebene Modell verkündet.



Bild: Hyundai Motor

Konzeptionell ist der Hyundai FCEV wie schon der ix35 Fuel Cell erneut im Segment der kompakten SUV positioniert und verfügt über eine neue Cockpitarchitektur sowie neueste Assistenzsysteme des Hyundai Advanced Driver Assistance System (ADAS). Das wegweisende intelligente „Personal Cockpit“ soll die Fahrer dabei mit künstlicher Intelligenz, umfangreicher Sprachsteuerung sowie der Fähigkeit begeistern, Vitalfunktionen der Passagiere zu erkennen und zu verbessern. Was diese Ankündigen im Einzelnen bedeuten, wird bereits am heutigen Montag auf der offiziellen Pressekonferenz näher erläutert werden.



Bild: Hyundai Motor