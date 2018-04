Brennstoffzellen-Serienmodell: Hyundai Nexo ab 69.000 Euro bestellbar Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Das Brennstoffzellen-SUV Hyundai Nexo wurde als Nachfolger des Hyundai ix35 Fuel Cell für den Sommer 2018 angekündigt und jüngst hat der koreanische Autohersteller die Preise für das neue, mit Wasserstoff betankbare Auto bekannt gegeben. Ab August diesen Jahres wird es in Deutschland zu einem Grundpreis von 57.983 Euro (netto) bzw. 69.000 Euro (brutto) bestellbar sein.



Foto: Hyundai

Auch wenn der Betrag im Vergleich zu anderen Modellen von Hyundai hoch erscheint, so darf nicht vergessen werden, dass es sich beim Brennstoffzellenantrieb noch um eine Technologie handelt, deren Serienproduktion noch so gut wie kaum ein Autohersteller anbietet. Dabei bietet diese gegenüber dem reinen batterieelektrischen Antrieb sowohl Vor- wie auch Nachteile. Die beiden größten Vorteile liegen sicher in der höheren Reichweite – beim Hyundai Nexo soll diese fast 800 km betragen – sowie in der schnellen Betankungszeit von nur en paar Minuten. On-Board wird mittels dem Wasserstoff und Sauerstoff dann in der Brennstoffzelle der für den Elektromotor benötigte Strom erzeugt, während aus dem Auspuff ausschließlich Wasserdampf entsrömt.



Foto: Hyundai

„Auf den Hyundai Nexo sind wir besonders stolz. Er beweist, dass alltagstaugliche Elektromobilität schon heute Realität ist und gut aussehen kann. Der im beliebten SUV-Segment positionierte Nexo erreicht Reichweiten von 750 Kilometern am Stück und erzeugt dabei als Emission lediglich Wasserdampf. Mit einem Bruttopreis von 69.000 Euro stellt der zukunftsweisende und mit den modernesten Assistentensystemen ausgestattete Nexo am Markt ein attraktives Angebot dar.“ ist sich deshalb auch Markus Schrick, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland, sicher.



Foto: Hyundai

Bestellbar sein wird der Hyundai Nexo sowohl von Privat- als auch von Firmenkunden. Erhältlich wird er bundesweit bei allen teilnehmenden Hyundai Vertragshändlern sein und dank des Umweltbonus für Elektrofahrzeuge (inklusive Brennstoffzellenfahrzeuge mit E-Antrieb) kann der Preis um 4.000 Euro reduziert werden. Die Förderung erfolgt wie für andere E-Autos jeweils zur Hälfte durch den Hersteller und den deutschen Staat.