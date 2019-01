Prototyp des ersten Honda Elektroautos feiert in Genf Weltpremiere Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Die Elektromobilitätsstrategie des japanischen Autoherstellers Honda sieht vor, dass bis zum Jahr 2025 zwei Drittel der in Europa verkauften Einheiten Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeuge umfassen sollen. Nachdem die teils bereits vor rund 10 Jahren auf den Markt gebrachten Modelle wie der Honda Insight, der Jazz Hybrid oder der CR-Z Hybrid wieder aus dem Angebot genommen wurden, hat der seit Oktober 2018 bestellbare Honda CR-V Hybrid nun den neuen Anfang gemacht. Auf dem Genfer Automobilsalon vom 7. bis 17. März 2019 wird zudem der Prototyp des neuen Elektroautos vorgestellt, das auch bereits in der Modellübersicht auf der Webseite des Herstellers angekündigt wird.

Bild: Honda

Das Elektrofahrzeug, das in Genf seine Weltpremiere feiert, wurde von Honda komplett neu konzipiert, von der Optik her soll es aber an den bereits im Jahr 2017 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main vorgestellten Urban EV Concept erinnern. Größter Wert wurde laut den Entwicklern auf Funktionalität sowie ein klares und eigenständiges Design gelegt.

Honda Urban EV Concept / Foto: Honda

Das Serienmodell des neuen Elektrofahrzeugs wird laut Angabe von Honda noch im Laufe dieses Jahres vorgestellt.