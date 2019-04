Meilenstein: Mehr als 20.000 verkaufte Renault ZOE in Deutschland

Jetzt bewerten!

Zum Ende des ersten Quartals 2019 konnte Renault das Erreichen eines neuen Meilensteins für sein eigens für den Elektroantrieb entwickeltes Modell ZOE vermelden. Das Elektroauto, das seit 2012 bestellbar ist, knackte in Deutschland die Zahl von 20.000 verkauften Fahrzeugen und darf sich dabei zudem über eine stetig steigende Nachfrage freuen. Während es in der Vergangenheit oft nur wenige verkaufte Fahrzeuge im Monat waren, waren alleine im März 2019 stolze 1.100 Neuzulassungen des Renault ZOE zu verzeichnen.

Foto: Renault

Auch insgesamt scheint die Elektromobilität langsam aber sicher weiter Fahrt aufzunehmen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte Renault in Deutschland seine Elektro-Zulassungen im ersten Quartal 2019 verdoppeln. Im Vergleich zu Januar bis März 2018 stiegen die Verkäufe der Modelle ZOE, Kangoo Z.E. und Master Z.E. in 2019 um ganze 101,1 Prozent auf 2.930 Einheiten (Angaben auf Basis Kraftfahrt-Bundesamt).

Foto: Renault

Den Löwenanteil machte dabei wie üblich der Renault ZOE auf, dessen Zulassungen von 1.297 Fahrzeugen im ersten Quartal 2018 auf 2.717 Einheiten in den ersten drei Monaten 2019 verdoppelt werden konnten. Der Elektro-Marktanteil des kompakten Fünftürers liegt bei 17,1 Prozent. Auch die – allerdings geringen – Verkaufszahlen des Elektrotransporters Renault Kangoo Z.E. konnten gesteigert werden. Anstelle der 160 Fahrzeuge im ersten Quartal 2018 wurden von Januar bis März 2019 insgesamt 206 Fahrzeuge zugelassen. Der Elektrotransporter Renault Master Z.E. verzeichnet im ersten Quartal nur genau sieben Neuzulassungen. Hinzu kommen 85 Verkäufe des Renault Twizy, der aber nicht als Auto sondern als Quad eingestuft wird.

Einen noch größeren Erfolg könnte der französische Autohersteller mit seinen E-Autos in Deutschland vielleicht auch haben, wenn er auch hier ein SUV-Modell mit Elektroantrieb in sein Angebot aufnehmen würde. So wie in China, wo das gerade vorgestellte kleine Elektro-SUV Renault City K-ZE gerade ein jüngeres und urbaneres Publikum ansprechen soll.